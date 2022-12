Nieuwe route survivalrun Beltrum gaat terug naar de oorsprong

De 62 survivalrun-hindernissen krijgen vorm in Beltrum

BELTRUM – Wie de afgelopen weken in het buitengebied van Beltrum is geweest, zal het waarschijnlijk niet zijn ontgaan: Beltrum maakt zich zo langzamerhand op voor de 32e survivalrun op zondag 8 januari. Op meerdere locaties krijgen de hindernissen alweer vorm. In totaal zijn zo’n 65 hindernisbouwers negen bouwdagen bezig om de 62 hindenrissen op te bouwen.

Het zijn Renzo Wassing, Richard Zwart, Sasja Zwart, Michiel Kats en Ben Ruessink die op deze zaterdag aan de ‘net-bungee-swingover’ bouwen in het bosje op de hoek van de Velddijk – Kooierlaan in Beltrum. Hans Klein Nijenhuis is er met de verreiker bij en de balken worden met touwen tussen de bomen bevestigd.

‘Vandaag zijn we in totaal met 27 mensen aan het bouwen. Naast ons zijn er op andere plekken nog drie bouwgroepen aan de slag. Het is hartstikke mooi dat er zoveel animo is om te helpen bouwen’, vertelt Renzo, die in januari voor de tiende keer aan de start verschijnt van de lange afstand; een loodzwaar parcours van 23 kilometer met maar liefst 62 hindernissen.

Ook Beltrummer Richard Zwart doet voor de veertiende keer mee en is net als Renzo al heel wat jaren als hindernisbouwer betrokken. Meerdere keren liep hij de langste afstand, maar dit jaar kiest hij voor de groepsrun. ‘Ik loop niet snel en kom meestal niet heel vroeg over de finish. Dit jaar wil ik ook graag een keer de gezelligheid zien en de sfeer proeven in Beltrum tijdens deze dag’, vertelt hij lachend.

Uitdagende hindernis

De gezelligheid en sfeer zijn ook de redenen dat Renzo en Richard hun vrije zaterdagen meehelpen met het bouwen van de hindernissen. Richard: ‘Je bent de hele dag lekker buiten, hebt leuk gezelschap en bouwt samen aan iets moois.’ Renzo beaamt zijn motivatie volledig. ‘Omdat ik zelf ook meedoe, is het extra leuk. Zo leef je nog meer toe naar de run in januari.’

De meest uitdagende hindernis is voor hem combi-hindernis 26 en 27 aan de Waterdijk. ‘Deze begint met een dik touw swingover, gevolgd door een combi met een dik touw staplussen, apenhang naar beneden, een net onderlangs en als laatste zwaaitouwen overpakken. Daarna een balkswing, touwswing en de net-rol.’

Dit jaar wordt door de deelnemers een nieuw parcours gelopen in de richting van de oorspronkelijke route en mét integratie van de trainingslocatie De Bakermat. De ‘lus’ gaat terug naar de (noord)oostkant van Beltrum, richting Avest en Lintvelde. Ook het Bellegoor en ‘t Noasman worden aangedaan. Afgelopen jaar zou deze nieuwe route al gelopen worden, maar door corona was de Stichting Survivalrun Beltrum (SBB) genoodzaakt de run eind december af te lassen. Wel waren op dat moment nagenoeg alle hindernissen al gebouwd en kregen de SBB-leden de mogelijkheid de run alsnog te lopen in februari. De editie van 2023 is dus weer als vanouds, met in totaal bijna 1.500 jeugd- en volwassen deelnemers. Een record van maar liefst 500 deelnemers schreven zich in voor de lange afstand. Nieuw is de afstand van 7 km voor eigen leden.

Knooptechnieken

Mede door een duidelijk draaiboek, 3D-tekeningen van de verschillende hindernissen en per bouwgroep twee bouwhoofden die de leiding hebben, verlopen de negen opbouwwerkdagen als een goed geoliede machine.

Renzo: ‘We hebben een vaste club bouwers en de ene zaterdag zijn er meer dan de andere. ’s Morgens komen we allemaal bij elkaar, verdelen we de groepen en nemen we de materialen mee naar de bouwplek. Gelukkig zijn er nog steeds voldoende mensen om te helpen, maar nieuwe aanwas is altijd welkom. Bijna allemaal hebben ze binding met de survivalrunsport, maar dat is geen must. Iedereen die wil, kan komen helpen, ook al is het een halve dag.’

‘En dan is het ook geen probleem als je niet kunt knopen. We gebruiken vijf of zes technieken om de touwen te knopen en die zijn voor iedereen te leren. Nieuwkomers gaan gewoon mee het veld in en al doende leren we ze de knooptechnieken’, vult Richard aan.

Wachttijd voorkomen

Veilig bouwen staat voorop tijdens het bouwen van de surivalhindernissen. De bouwers proberen zoveel mogelijk te voorkomen dat de ruim 1.250 volwassen deelnemers en ruim 170 jeugd-deelnemers moeten wachten bij de hindernissen. Richard: ‘We proberen ‘breed’ te bouwen en er op te letten dat de balken in de hindernis geschikt zijn om met meerdere mensen op te rusten bijvoorbeeld.’

Op Tweede Kerstdag gaan bouwers en Beltrumse leden de run traditiegetrouw ‘voorlopen.’ Dit is als een generale repetitie voor veel lopers, maar het dient ook om te controleren of de hindernissen goed zijn gebouwd, te zwaar zijn of juist niet. ‘Het gebeurt dan wel eens dat we na afloop sommige hindernissen nog iets aanpassen’, licht Renzo toe. De zaterdag voor de run keurt de parcourscommissie alle hindernissen.

Renzo en Richard en de andere bouwers gaan op deze zaterdagmiddag nog even door met het bevestigen van de hoge balk. Aan het einde van de dag wacht een gezellig samenzijn met de andere bouwers om nog even wat na te drinken, na te praten en samen uit te kijken naar hét sportieve hoogtepunt van het jaar: de Beltrumse survivalrun, de strijd tegen de elementen.

