Oud en Nieuw met vaste recepten

Gepubliceerd op 10 december 2019 om 21:04

BELTRUM – Wat ooit begon als iets kleins in de Witte Olifant is door de jaren heen uitgegroeid tot een groot en divers evenement. Het kent inmiddels een groot aantal vaste recepten: van radio tot oliebol is de laatste dagen van december in Beltrum een kleine stap.

Glazen Huus LIVE met Livin’Room

Vaste prik is de avond waarop live-muziek in combinatie met gemeudelijk samenzijn centraal staat, dit jaar is dat zaterdagavond 28 december. De organisatie van het Glazen Huus heeft voor deze avond de formatie Livin’ Room weten te strikken. De tent op het Mariaplein zal vanaf 20.00 uur geopend zijn.

Oliebollen en Beltrumse Dartkampioenschappen

Zondag 29 december zal in het begin van de avond de eerste bakploeg beginnen met het bakken van de maar liefst 9.000 oliebollen. In drie ploegen zal er gebakken worden, zodat de volgende ochtend, maandag 30 december, de oliebollen weer vanaf ongeveer half 10 huis-aan-huis kunnen worden verkocht. Daarnaast worden de oliebollen ook in de tent verkocht, hier zijn ze óók 31 december nog verkrijgbaar.

Nadat de oliebollen zijn gebakken en verkocht wordt diezelfde dag de tent razendsnel omgebouwd voor de vierde editie van de Beltrumse Dartskampioenschappen. Men kan zich opgeven voor een drietal categorieën: tot 18 jaar, heren 18+ en dames 18+. Let’s play darts in Beltrum.

Prinsenpaar in Glazen Huus

Radio – waar het ooit allemaal mee begon – is er natuurlijk ook nog altijd, geen Glazen Huus zonder radio. Met allerlei radio-dj’s uit Beltrum en omstreken belooft het weer een zeer afwisselend programma te worden. Burgemeester van Berkelland, Joost van Oostrum, is inmiddels een van de vaste recepten van het Glazen Huus geworden. Evenals het prinsenpaar van de Belhamels, ook Prins Jelle en zijn Adjudant Pascal zullen plaats nemen achter de draaitafel.

Nieuwjaarsnacht zal muzikaal worden opgeluisterd door The Plodd Band, waarna DJ DouBBle B het feest nog even zal afsluiten…