Recordaantal deelnemers lange afstand survivalrun Beltrum

BELTRUM – De 32e survivalrun van de Stichting Survivalrun Beltrum (SSB) gaat van start op zondag 8 januari 2023. Ruim 1.400 deelnemers gaan de strijd tegen de elementen aan over het parcours dwars door wei- en bouwland met vele tientallen hindernissen. Het startschot komt van olympisch- en wereldkampioen BMX Niek Kimmann.

Na twee coronajaren kijkt de SSB nog meer dan anders uit naar het populaire en drukbezochte sportieve evenement waar Beltrum trots op is. ‘De 32e editie wordt weer een survivalrun als vanouds in een nieuw jasje met een record van over de 500 deelnemers op de lange run van 23 kilometer’, aldus SSB-voorzitter Wieke klein Gebbink. ‘We hebben deze editie een nieuw met integratie van onze trainingslocaties, waaronder onze trots, De Bakermat. Hier is met man en macht gewerkt aan een volwaardige trainingslocatie met vijf imposante bokken.’

23 kilometer, 62 hindernissen

Deelnemers aan de Beltrumse survivalrun die een hele run lopen, leggen 23 kilometer af met 62 hindernissen. Voor deelnemers aan de halve run is dat 14 kilometer met 40 hindernissen. De mogelijkheid bestaat ook om het parcours met een groep van vier personen af te leggen. Nieuw is een afstand van 7 kilometer met 28 hindenrissen voor eigen leden. Ook het parcours voor jeugdleden is 7 kilometer lang. Ook zij krijgen te maken met maar liefst 28 hindernissen die ze moeten trotseren.

De start van de lange afstandslopers is om 9.15 uur op het Mariaplein in Beltrum. De prijsuitreiking begint om 15.00 uur in de tent op het plein.

Ook nieuw is dat de SSB dit jaar bij enkele hindernissen cameraregistratie inzet om de vrijwilligers bij de hindernissen te ondersteunen. Door het grote deelnemersveld kan het bij sommige hindernissen een uitdaging zijn om te controleren of de deelnemers de hindernis correct uitvoeren. ‘Door camera’s in te zetten, vangen we dit op’, licht Klein Gebbink toe.

450 vrijwilligers

Ruim 450 vrijwilligers maken de surivalrun in Beltrum mogelijk. Zij zetten zich niet alleen in tijdens het evenement, maar ook vooraf en nadien zetten zij zich in voor bijvoorbeeld de opbouw en afbouw van hindernissen.

Opvallend zijn de ruim 180 jeugdige deelnemers tussen de 8 en 18 jaar die op 8 januari aan de start verschijnen. De jongste leden van 8 tot 9 jaar lopen het parcours onder begeleiding van een volwassene. Jeugd vanaf tien jaar loopt zelfstandig. ‘Om hen een succesvolle sportervaring te bieden bouwt SSB voor hen een speciaal parcours, zodat de uitdaging voor hen ook leuk blijft. Dat is onze toekomst’, aldus Klein Gebbink.

Sfeer in en om Beltrum

Ook voor het publiek is een bezoek aan Beltrum op 8 januari de moeite waard. Het is een prachtig schouwspel om de survivalrunatleten in actie te zien. De houtvuurtjes, de aanmoedigingen van enthousiaste supporters en de vriendelijke hulp van honderden vrijwilligers zorgen voor een sfeervol geheel in en om Beltrum.

Op het survivalrunplein in het centrum van Beltrum, waar tevens de spectaculaire eindhindernis is opgebouwd en de deelnemers dus finishen, is in de tent volop muziek en gezelligheid. Voor jong en oud is hier een hapje en drankje te verkrijgen. Koffie, broodjes worst, hamburgers, oriëntaals eten van kookstudio Tan en vis van vishandel Fentsahm: er is voor ieder wat wils. De muziek in de tent komt vanaf 13.00 uur van Playin’L-street, The Watchtower, Hanska Duo trio en Halsband. Bij de hindernis bij het ‘Harbers Allee’ aan de Heelweg zorgen Jos ten Hoopen en Rene Merbis voor muzikale ondersteuning en aanmoediging.

De fietsroute stuurt de bezoekers langs het parcours en brengen hen dicht bij de atleten die zich verbijten in de hindernissen. De gratis kaarten zijn verkrijgbaar in de infostand op het survivalrunplein en in de sporthal op sportpark De Sonders. Met de fiets is het parcours het best te volgen en geeft geen overlast voor deelnemers en overige toeschouwers.

Op de website www.survialrunbeltrum.nl is het parcours met de verschillende hindernissen ook te bekijken.

