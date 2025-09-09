Sem Groot Zevert en Ruby Kemkens vormen koningspaar in Beltrum
BELTRUM – Beltrum heeft nieuwe schutterskoningen. Tijdens het jaarlijkse vogelschieten kroonde Sem Groot Zevert zich dinsdag tot schutterskoning. Hij haalde na 370 schoten de beslissende treffer binnen. Bij de dames ging de titel naar Ruby Kemkens, die pas na een marathon van 665 schoten de vogel volledig naar beneden haalde.
De opkomst was groot: 106 heren en 50 dames namen deel aan de strijd. Het verloop van het schieten leverde veel spanning en publiek enthousiasme op. Bij de heren schoten Ivo Stortelder (hals), Luc Klein Gunnewiek (linkervleugel) en Bram ten Have (rechtervleugel) belangrijke delen weg, waarna Groot Zevert de romp en staart afmaakte. Bij de dames waren het Sharon ten Have (staart), Sielke ten Dam (linkervleugel) en Daimy Zieverink (rechtervleugel) die de vogel stukje bij beetje verzwakten. Uiteindelijk besliste Ruby Kemkens het duel met zowel de romp als de hals.
“Het was een lange maar prachtige strijd. De spanning bleef tot het laatste schot voelbaar,” aldus een toeschouwer.
Uitslagen vogelschieten 2025
Dames
-
Hals: Ruby Kemkens
-
Staart: Sharon ten Have
-
Romp: Ruby Kemkens
-
Vleugels: Daimy Zieverink en Sielke ten Dam
-
Koningin: Ruby Kemkens
Heren
-
Hals: Ivo Stortelder
-
Staart: Sem Groot Zevert
-
Romp: Sem Groot Zevert
-
Vleugels: Bram ten Have en Luc Klein Gunnewiek
