VIOS Beltrum organiseert voedselinzameling en concert voor Voedselbank Oost Achterhoek

BELTRUM – Op zondag 9 april organiseert voetbalvereniging VIOS Beltrum een voedselinzameling en concert ten behoeve van de Voedselbank Oost Achterhoek. De Voedselbank is actief in de regio’s Winterswijk, Aalten-Dinxperlo, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Berkelland en zorgt wekelijks voor ruim 400 voedselpakketten.

Tijdens de actie zamelt VIOS Beltrum voedsel in, waaronder pasta, rijst, aardappelpuree, pastasauzen, soep, ontbijtgranen, broodbeleg, vlees- en vis in blik, groente- en fruit in blik, zonnebloem- of olijfolie, houdbare melk en verzorgingsmiddelen zoals shampoo en tandpasta.

Naast de voedselinzameling is er ook een gevarieerd programma in de kantine van VIOS Beltrum, waaronder een concert van The Sec. Deze akoestische band, bestaande uit vijf heren en een dame, speelt onder andere nummers van The Stones, CCR, Neil Young, ACDC, Eric Clapton en The Beatles.

De voedselinzamelingsactie en het concert vinden plaats op zondag 9 april op sportpark de Sonders in Beltrum. De actie begint om 13.00 uur en duurt tot 17.00 uur. The Sec speelt tussen 13.30 en 15.00 uur.

