Zanggroep Rhumtas geeft jubileumconcert ‘Briljant’ 

BELTRUM – In het jaar 1959 waarin onder andere de Beatles hun eerste optreden gaf en Barbie is ontstaan, heeft ook het toenmalige schoolhoofd George Jansen in Beltrum voor het eerst de kerstviering in de kerk met zang van enkele kinderen opgeluisterd. Dit kinderkoor groeide gestaag en werd een begrip. Veel kinderen, met name meisjes, uit Beltrum zijn in de loop der jaren lid geweest van het kinderkoor / het Beltrums Jeugdkoor; het huidige Rhumtas. Dit alles is dit jaar 65 jaar geleden.

Reden voor zanggroep Rhumtas om op 16 maart om 20.00 uur dit te vieren met het jubileumconcert ‘Briljant’ in de RK Kerk van Beltrum. Samen met dirigent Jeroen Twisk is hiervoor een afwisselend programma opgesteld. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door een ensemble bestaande uit diverse musici.

Zanggroep Rhumtas is een hechte groep van 21 zangeressen uit Beltrum en omgeving die al jarenlang veel plezier beleven aan het samen zingen van allerlei genres. De gemoedelijkheid staat voorop maar het koor schuwt er niet voor om de lat steeds iets hoger te leggen en nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Voor het jubileumconcert staan 14 koornummers op het programma van licht klassiek tot pop bestaande uit zowel nieuwe alsook oude nummers.

Kaarten voor het concert zijn verkrijgbaar via de leden, via rhumtas@outlook.com en aan de kassa.

Bron(nen) & Afbeelding(en)