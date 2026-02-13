BeltrumNU organiseert info-avond over Dorpendeal

131 keer bekeken

BELTRUM – Beltrum nadert de eindfase van de Dorpendeal. Op maandag 23 februari om 20.00 uur is er een informatieavond in de kerk van Beltrum, waar inwoners worden bijgepraat over de stand van zaken.

Tijdens de bijeenkomst geeft de werkgroep maatschappelijk vastgoed een update over de toekomst van De Sonders, de kerk, Dacapo en het Kulturhus. Ook is er nieuws vanuit Wonen Als Thuis (WAT). Daarnaast deelt de werkgroep Dorpsorganisatie de laatste ontwikkelingen, onder meer over de dorpsverbinder en een mogelijke dorpsapp voor Beltrum.

De avond staat in het teken van de vraag: waar staat Beltrum nu en wat is nog nodig om de ‘finale’ van de Dorpendeal te bereiken?

Inwoners die vooraf een vraag willen stellen, kunnen die tot 16 februari indienen via het contactformulier op 👉 https://www.beltrum.nu. Tijdens de bijeenkomst worden de vragen beantwoord.

