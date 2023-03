Tijdelijke subsidie wolfwerende maatregelen in Berkelland

EIBERGEN – De tijdelijke subsidie voor wolvenafstotende maatregelen is nu beschikbaar in de gemeente Berkelland in de provincie Gelderland. Schapen- en geitenhouders in het gebied kunnen de subsidie aanvragen tot 15 maart 2023. Het besluit om deze subsidie aan te bieden is genomen nadat er binnen een week twee vermoedelijke wolvenaanvallen plaatsvonden in twee aangrenzende gemeenten buiten het aangewezen wolvengebied.

De eerste aanval vond plaats op 26 februari in Eibergen, dat in de gemeente Berkelland ligt. De tweede aanval vond plaats op 1 maart in Haaksbergen, dat in Overijssel ligt en in het zuidwesten grenst aan de gemeente Berkelland. Omdat de gemeente Berkelland op dit moment niet is aangewezen als wolvengebied, kunnen diereigenaren in deze regio geen toegang krijgen tot de reguliere subsidie voor wolvenafstotende maatregelen. Met de tijdelijke subsidie kunnen schapen- en geitenhouders echter financiële steun aanvragen om hun vee te beschermen.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moeten er binnen zeven dagen twee of meer vermoedelijke wolvenaanvallen plaatsvinden in één gemeente of twee aangrenzende gemeenten. De subsidie is beschikbaar om te helpen voorkomen dat wolven vee aanvallen door maatregelen te financieren zoals het plaatsen van wolvenafstotende hekken of het ’s nachts binnenhouden van dieren. De subsidie is tijdelijk en moet uiterlijk 15 maart 2023 worden aangevraagd.

Naast de subsidie kunnen diereigenaren ook een tijdelijke noodkit aanvragen bij de provincie om hun vee te beschermen. Een wolvenconsulent is beschikbaar om gratis advies te geven over preventieve maatregelen en subsidieaanvragen. Momenteel omvat het wolvengebied in Gelderland de Noord-Veluwe, Midden-Veluwe en Zuidwest Veluwe, en diereigenaren in deze gebieden komen in aanmerking voor subsidies en ondersteuning om wolvenaanvallen te voorkomen. Buiten deze gebieden kunnen wolven passeren voordat ze zich vestigen in gebieden die geschikt zijn voor langdurige bewoning.

