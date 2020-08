Alzheimer Café Berkelland On Tour

BERKELLAND – Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, kinderen, vrienden, hulpverleners en andere belangstellenden. Zij kunnen hier op een veilige plek informatie over dementie opdoen en ervaringen delen. De vrijwilligers hebben tijdens de periode dat de cafés vanwege corona gesloten moesten blijven verschillende manieren gevonden om het contact met de bezoekers te houden. Toch is het fijn dat de fysieke cafés per 1 september weer kunnen starten. Dit kan op een veilige en verantwoorde manier, conform de actuele richtlijnen van het RIVM. Bezoekers melden zich vooraf aan en hun contactgegevens worden geregistreerd, er wordt bij binnenkomst een gezondheidscheck gedaan en men krijgt een vaste zitplaats aangewezen. De ruimte is groot genoeg en zodanig ingericht dat iedereen onderling steeds 1,5 afstand kan houden.

Dit najaar gaan wij met het Alzheimer Café On Tour door Berkelland. Elke tweede dinsdag van de maand van 19:30 tot 21:00 uur (inloop vanaf 19.00 uur). De toegang is gratis, net als de koffie en thee. Volgens de richtlijnen is aanmelding vooraf is noodzakelijk en kan via: g.bannink@alzheimervrijwilligers.nl of via telefoonnummer 0545-272406.

De data voor u op een rij:

8 september, locatie Natuurpark Kronenkamp, Kronenkamp 14 in Neede

Thema: Een fijn weerzien en evaluatie van de afgelopen coronatijd.

Ook is er gelegenheid voor bezichtiging van exposities en presentatie van spelmateriaal.

13 oktober, locatie De Melktap, Nettelhorsterweg 21 in Geesteren

Thema: DVD Ontregeld – Een drieluik over fronto-temporale dementie (FTD)

10 november, locatie De Huve Eibergen, Grotestraat 52 in Eibergen

Thema: Interview met Piet van Middelaar over zijn ervaringen als mantelzorger.

8 december, locatie Café Baan, Dorpsstraat 6 in Geesteren

Thema: Walzheimer; een dansavond verzorgd door Audrey Veldkamp van DansKracht.

Meer informatie op: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland of bel naar Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: 06-13514411

