Alzheimer Trefpunt Berkelland: We mogen elkaar weer ontmoeten

BERKELLAND – Alzheimer Trefpunt Berkelland (voorheen Alzheimer Café Berkelland) organiseert verschillende activiteiten voor mensen met dementie en hun naasten en wijst de weg naar hulp in uw omgeving. En dit hebben we al veel te lang niet meer kunnen doen. Maar er is heel goed nieuws! In september, mogen we elkaar weer ontmoeten! En daar verheugen wij ons op. Eindelijk weer een plek om u te begroeten, informatie over dementie te kunnen delen en te horen hoe het met u en uw naaste(n) gaat.

PROGRAMMA september t/m december 2021

21 september

Wereld Alzheimer Dag

Thema is dit jaar “De vele gezichten van Dementie”

12 oktober

Alzheimer Experience

In korte films kijkt u door de ogen van iemand met Alzheimer mee door zijn/haar ogen. Samen kijken we naar de filmpjes en daarna gaan we met elkaar in gesprek

9 november

De rol van de huisarts of geriater bij dementie

14 december

Muzikale avond verzorgd door een muziektherapeut

“Muziek helpt mensen met dementie”. De muziektherapeut vertelt over waarom muziek zo belangrijk is in het contact met mensen met dementie. En we gaan natuurlijk muziek maken.

Toegankelijk voor iedereen

Mensen met dementie, mantelzorgers en belangstellenden zijn van harte welkom.

De toegang is gratis

Tijdstip: Inloop vanaf 19.00 uur

Programma van 19.30 uur tot 21.00 uur

Locatie: Buitencentrum Kerkemeijer. Ruurloseweg 51, 7271 RS Borculo

Het Alzheimer Trefpunt Berkelland is een initiatief van Alzheimer Nederland afdeling Oost-Gelderland, in samenwerking met Careaz, Livio, Sensire, Voormekaar Berkelland en het Netwerk Dementie Oost-Achterhoek.