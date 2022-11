Bennie Sloetjes te gast in kerk Gelselaar

BERKELLAND – De reis van het zoeken naar betekenis in het leven is voor de bezoekers van de banddiensten en de Meet-Inn soms een uitdagende. Sinds de eerste lockdown experimenteerde ze met tal van manieren om in verbinding te blijven met zinzoekers door steeds een ander licht op de oude verhalen te werpen. In november zijn ze in de Waterstaatskerk in Gelselaar met spreker Bennie Sloetjes uit Doetinchem en een live band.

Geen christelijke beweging was afgelopen drie jaar meer in beweging dan De nieuwe Rank uit ‘oud Borculo’. Bijeenkomsten in kerkgebouwen, op internet, social media, wijkgebouwen en horecagelegenheden. Telkens op een andere manier, maar wel altijd met live muziek en een spreker. Het getuigde van moed om het telkens anders te willen doen, en dat is het onderwerp van de Meet Inn van 13 november in Gelselaar.

Ingrediënten

Sinds een aantal jaar is er een groep actieve christenen die zich niet thuis voelt in de bekende kerkgang. Zij zochten naar alternatieven en vonden dat in een aantal onderdelen die, ondanks de wisselende vorm, terug te zien zijn geweest: live muzikanten in een poprockband die gospel speelt, een spreker die tekst en uitleg geeft over een thema, een warm welkom en een ongedwongen sfeer voor haar gasten. Met wisselend succes ‘tourden’ zij langs verschillende platforms, zij het gedwongen door lockdowns en maatregelen, maar de ingrediënten bleven.

Lef, moed en durf

Sloetjes uit Doetinchem, zelf ooit zelf pionier als oprichter van de gemeenschap ‘Come’ in Zelhem, neemt de bezoeker mee naar Israël en naar Irak, het vroegere Babylon. Een man die het allemaal voor de wind ging in zijn leven, werd tot slaaf gemaakt in een vijandig land. Deze Daniël toonde lef toen hij niet meeging in de normen en wetten dan dat land en zijn afkomst niet verloochende. Hij toonde hierin moed om voor zijn principes op te komen. Sloetjes vertaalt het eeuwenoude verhaal naar het hier-en-nu.

Muzikale omlijsting

De waterstaatskerk in Gelselaar zal gevuld worden met muziek deze zondagochtend en mensen mogen meezingen, als ze dat willen. Muzikanten komen allemaal uit de regio waarbij de meesten al vanaf het begin van de eerste banddienst betrokken zijn. Zij treden regelmatig in wisselende samenstellingen op en zijn door de wol geverfd.

De Meet-Inn begint op 13 november om 10:00 uur en is gratis toegankelijk. Een vrije gift wordt gehouden ter bestrijding van de onkosten. Waterstaatskerk Gelselaar, Driessenweg 10, Gelselaar

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....

Dit bericht is 44x gezien