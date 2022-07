Het jaar 1572 is het begin van de ‘geboorte van Nederland’ én een keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Het was een heftige strijd: oorlog en deels ook burgeroorlog. Elke stad in Nederland speelde hierin zijn eigen rol en heeft zijn eigen herinneringen. De Achterhoek kreeg het vanaf dat moment steeds meer te verduren. Waar het Westen steeds meer de vruchten begon te plukken van de handel (de Gouden Eeuw), was deze streek het toneel van oorlog en verderf.

Tussen 1572 en 2022 liggen 450 jaar. De waarden waarom toen is gevochten, spelen nog steeds: vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid, verscheidenheid. 450 jaar vrijheid is het waard breed bij stil te staan. Vrijheid voor de één is niet altijd de vrijheid van de ander. Of nog sterker, waar iemand spreekt over vrijheid zal de ander dit misschien wel als onvrijheid zien. Daarom is het delen van kennis en het praten over de waarden; verdraagzaamheid en verbinding in vrijheid en verscheidenheid zo belangrijk.

De gemeente Berkelland vestigt de aandacht op zowel de gebeurtenissen in onze omgeving in 1572, als op de actuele situatie rondom deze 4 waarden. Daarvoor is een tentoonstelling ingericht in samenwerking met de landelijke organisatie en het team Archeologie van de Omgevingsdienst Achterhoek. De Oude Matheus in Eibergen en de Dorpskerk in Ruurlo zijn stille getuigen van de gebeurtenissen in 1572 en zijn daarom ook het decor voor deze bijzondere expositie.

Exposities in Eibergen en Ruurlo

Naast het verhaal van de Geboorte van Nederland wordt ons ook een blik gegeven in het dagelijkse leven van die tijd via een interactieve archeologische expositie. De tentoonstelling is te zien tot en met 28 augustus in Eibergen (elke woensdag- en zaterdagmiddag open van 13.30 tot 16.30 uur) en van 9 september tot en met 23 oktober in Ruurlo (op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur).

Rondleidingen en wandelingen

Egbert Nauta verzorgt op 6 en 20 augustus rondleidingen in De Oude Matheus in Eibergen. Egbert kan vertellen wat er in die jaren en sindsdien in en rond de Dom gebeurde. De rondleiding start om 14.00 uur (vrije gift). Ook zijn er speciale wandelingen op 20 juli, 3 en 17 augustus. Bert Smeenk van de stichting ‘Ik vraag me af’ leidt de bezoekers langs huizen waar joodse inwoners van Eibergen gewoond hebben. Ticketverkoop in Toeristisch Informatie Punt, Grotestraat 59.

