Gratis filmvertoning “Echt of Nep?” waarschuwt voor online oplichting

OOST ACHTERHOEK – Steeds meer senioren krijgen te maken met digitale oplichting. Om inwoners weerbaarder te maken, organiseren de gemeenten Winterswijk, Berkelland en Oost Gelre samen met de Bibliotheek Oost-Achterhoek en de politie in oktober een serie bijeenkomsten rondom de interactieve film “Echt of Nep?”.

De film toont op een toegankelijke manier hoe oplichters te werk gaan bij onder meer WhatsApp-fraude, phishing en nepadvertenties. Bezoekers bepalen zelf hoe het verhaal verloopt en krijgen direct inzicht in de gevolgen van hun keuzes. “Door actief mee te doen, ervaar je hoe gemakkelijk het kan zijn om slachtoffer te worden – en wat je kunt doen om dat te voorkomen,” aldus de organisatie.

Naast de film is er ruimte om ervaringen te delen en vragen te stellen. Ook ontvangen deelnemers praktische tips om veiliger online te zijn. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.

Data en locaties

📅 Dinsdag 7 oktober 2025, 10.00 – 12.00 uur – Bibliotheek Lichtenvoorde

📅 Dinsdag 7 oktober 2025, 10.00 – 12.00 uur – Ontmoetingscentrum De Whemerhof, Winterswijk

📅 Woensdag 15 oktober 2025, 14.30 – 15.30 uur – Bibliotheek Eibergen

📅 Vrijdag 24 oktober 2025, 10.00 – 11.00 uur – Bibliotheek Neede

📍 Diverse locaties in de Oost Achterhoek

💶 Gratis toegang

🔗 Meer info: www.oostachterhoek.nl/activiteiten

Wist-je-dat: In Nederland werden in 2024 meer dan 27.000 meldingen van WhatsApp-fraude geregistreerd, waarbij vooral 55-plussers het doelwit waren?

