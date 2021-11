Gratis verkeerskennis opfrissen in Berkelland

Deel dit bericht













BERKELLAND – Veilig Verkeer Nederland (VVN) organiseert een opfriscursus voor senioren van 65 jaar en ouder van de gemeente Berkelland. In de afgelopen jaren is het weggebruik flink veranderd. Zo maken nieuwe typen vervoersmiddelen zoals de e-bike gebruik van de weg, zijn er nieuwe verkeersregels gekomen en zijn verkeerssituaties ingewikkelder geworden. Denk daarbij aan kruispunten, turborotondes, spitsstroken, nieuwe belijningen enz. In twee bijeenkomsten ongeveer twee uur wordt senioren onder leiding van een gecertificeerde voorlichter van de verkeersveiligheidsorganisatie bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen, waardoor zij langer mobiel blijven en ook in de toekomst veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Er is alle ruimte om vragen te stellen en eigen ervaringen in te brengen.

Beide bijeenkomsten vinden plaats in Noaberhoes V.V. Lochhuizen aan de Diepenheimseweg 32A in Neede

– 1e bijeenkomst: donderdag 4 november 2021 van 13.30 tot 15.30 uur

– 2e bijeenkomst: donderdag 11 november 2021 van 13.30 tot 15.30 uur

Deelnemers worden op beide dagen verwacht. De cursus heeft een informatief karakter en geen examen. Deelname is gratis. Neem gerust uw buurman/buurvrouw, een familielid of kennis mee. De cursus wordt uitgevoerd met inachtneming van de – op dat moment geldende – richtlijnen van het RIVM.

VVN biedt u daarnaast een individuele praktijkrit aan in de eigen auto. Met een ritbegeleider wordt een rijvaardigheidsrit van circa 40 minuten gemaakt. De praktijkrit is er om tips en adviezen te geven ten aanzien van de rijvaardigheid van de deelnemers. Deelnemers kunnen hun rijbewijs niet verliezen. Verdere informatie hierover ontvangt u na aanmelding.

Aanmelden

Vanwege de grote belangstelling en beperkte capaciteit adviseert VVN geïnteresseerden direct aan te melden via de website www.vvn.nl/agenda of door een e-mail te sturen naar steunpuntoost@vvn.nl o.v.v. VVN Opfriscursus Berkelland. Belangrijk is om in de e-mail naam, adresgegevens, geboortejaar en telefoonnummer door te geven.

Meer informatie kan worden ingewonnen via: 0575 – 510 144.

