Groen doen: hoe en waarom?

BERKELLAND – Sommigen ontzeggen henzelf een vliegreis, anderen rijden elektrisch of eten minder vlees. Steeds meer Nederlanders zijn op de een of andere manier bezig met klimaatbewuster leven. De Meet-Inn op 8 mei gaat in op wat je als individu kunt doen om het verschil te maken en waarom.

Meet-Inns zijn bijeenkomsten in Borculo om elkaar te ontmoeten en verdieping te vinden. Live muziek, een lunch en gasten die zich op een thema voorbereiden zijn de ingrediënten. Op zondag 8 mei zijn Jan Struijk uit Eibergen en Andra Weg uit Ruurlo te gast om de deelnemers mee te nemen in het groene verhaal.

Zeepkistje

Zowel Struijk als Weg zijn wel gewend te spreken in het openbaar: hij op de preekstoel in Berkelland waar hij dominee is, zij in de raadszaal waar zij fractievoorzitter Groen Links is. “Maar prediken is op 8 mei niet de bedoeling,” zeggen ze. Het werkt volgens hen niet om mensen te vertellen hoe ze moeten leven. Struijk: “Ik vertel wat mijn visie op de wereld is en welke plek de mens wat mij betreft daarbij inneemt. Ik geef voorbeelden hoe ik daarin keuzes maak voor mezelf die daarin volgens mijn idee passen.” Andra Weg gaat datzelfde doen, vanuit haar perspectief.

Babette en Trees

Hoewel de predikant en de politica overeenkomsten hebben in hun groene levensstijl, zit het verschil deels in de bron waaruit zij dit doen. Zo heeft Trees van Montfoort met een groene bril de Bijbel gelezen en het boek ‘Groene Theologie’ geschreven. “Daar staan voor mij rake dingen in over hoe ik naar Gods Schepping kijk,” vertelt Struijk. Op haar beurt haalt Andra Weg het boek ‘De Verborgen Impact’ aan van Babette Porcelijn. “Dit boek gaf mij inzicht in onze impact als mens op de planeet. Ik zet mij in voor de groene zaak omdat alles met elkaar te maken heeft, ook ons gedrag. Daarvoor mogen we ons verantwoordelijk voelen.”

De Berkellanders zijn het er over eens dat er niet een waarheid bestaat. “De uitdaging is om met elkaar de zoektocht aan te gaan in wat je als individu kunt doen.”

Humor en hoop

Van overbevissing, milieurampen, weersextremen en zeespiegelstijging wordt doorgaans de mens niet vrolijker. Andra: “Je kunt er flink depressief worden als je over het klimaat praat, dat willen we dus niet!” Bij de Meet-Inn wordt het onderwerp als een boodschap van hoop aangeboden. “We kijken naar handelingsperspectieven: wat kun jij morgen anders doen in je leven, en dat is niet per se iets niet meer mogen doen.” Struijk en Weg geven zowel praktische tips als verdiepende handvatten. Jan Struijk: “De Bijbel biedt voor mij een inspiratiebron waar ik graag over vertel, daar wil ik de gasten graag iets van meegeven.”

Veganistisch

Elke Meet-Inn wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch. Uit de monden van de sprekers klonk het in de voorbereiding eensluidend: “Die moet dan veganistisch worden. Kan iedereen meteen ontdekken dat dat hartstikke lekker is!” Een team van vrijwilligers zijn de uitdaging aangegaan om deze lunch voor te bereiden. Een ieder is welkom aan te schuiven.

De Meet-Inn wordt op 8 mei gehouden in Wijkgebouw de Koppel, Kon. Julianastraat 37 te Borculo. De deuren zijn open vanaf 11:00 uur, om 11:30 uur start de live band met muziek.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....