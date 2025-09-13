Het Regelstation wint Berkellandse Erfgoedprijs 2025

BERKELLAND – Het Regelstation, een voormalig regelstation voor elektriciteitsvoorziening tussen Neede en Eibergen, heeft de Berkellandse Erfgoedprijs 2025 gewonnen. Voor het eerst konden inwoners zelf gebouwen voordragen. Uit de inzendingen werden drie monumenten geselecteerd: het Meistershuus (Borculo), café Kerkemeijer (Rekken) en Het Regelstation.

De jury, bestaande uit Jaap Nijstad, Roy Oostendorp en Jan Put, bezocht alle locaties en deed brononderzoek. Volgens hen onderscheidt Het Regelstation zich door zijn unieke architectuur en geslaagde renovatie, waarbij karakteristieke stijlelementen uit de vroege twintigste-eeuwse industrialisatie behouden zijn gebleven.

De prijs, bestaande uit een titel en een geldbedrag van 500 euro, werd uitgereikt door wethouder Arjen van Gijssel tijdens de aftrap van de Open Monumentendagen. “De betrokkenheid en inzet om erfgoed te behouden is bij alle genomineerden bewonderenswaardig. Het Regelstation laat zien hoe industrieel erfgoed weer toekomst kan krijgen,” aldus de jury.

Naast de prijsuitreiking zijn er tijdens de Open Monumentendagen op 13 en 14 september in Berkelland tal van activiteiten. Bezoekers kunnen onder meer naar de boerderijen Winkels (Gelselaar) en De Lebbenbrugge, de Oale Schole (Noordijk), de Joodse begraafplaats in Eibergen en miniconcerten in de Kluntjespot in Haarlo. Ook zijn er stads- en dorpswandelingen en fietsroutes langs monumenten.

📅 Uitreiking: vrijdag 12 september 2025

📍 Het Regelstation, Neede-Eibergen

💶 Prijs: €500 voor de winnaar

🔗 Meer info: openmonumentendag.nl/comite/berkelland

