Leer vloggen in het BIEBlab Lichtenvoorde

RUURLO/EIBERGEN – Op 27 januari (15.00 uur) staat BIEBlab in het teken van het maken van vlogs. Het aanmelden gaat via de site (www.oostachterhoek.nl/BIEBlab) of 088-0062929 en de deelnamekosten bedragen € 2,50. De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert BIEBlab speciaal voor kinderen uit groep 5 tot en met 8.



Vloggen

Iedereen volgt wel één of meer vloggers, maar wat maakt een vlogger nou zo leuk, en zou ik het misschien ook zelf kunnen? In een paar stappen komen we van een idee naar een korte leuke vlog. We onderzoeken voor wie de vlog bedoeld is, wie wij willen zijn in de vlog en wat er allemaal kan om het filmpje nog leuker te maken voor de kijker. We maken kort een plannetje, zoeken de spullen bij elkaar en gaan veel filmen. We vergeten ook niet om er met de iPad een nog mooier geheel van te maken, met geluidjes en muziek. Ook moeten we de kijker in ons filmpje lokken en netjes afscheid nemen van onze volgers.



Samenwerking Bibliotheek en ‘Culturije’

Twee keer per maand worden er in twee vestigingen in Berkelland activiteiten in het kader van BIEBlab georganiseerd. In Ruurlo is dat op de eerste en derde woensdag van de maand, in Eibergen op de tweede en vierde woensdag in de maand. De ene keer verzorgt ‘Culturije’ het programma, de andere keer is de Bibliotheek Oost-Achterhoek verantwoordelijk voor de invulling van de dag.



