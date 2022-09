Workshops digitale gezondheid in bibliotheek

OOST GELRE / BERKELLAND / WINTERSWIJK – De komende weken starten in alle drie gemeentes (Oost Gelre, Berkelland en Winterswijk) workshops over verschillende gezondheidsprogramma’s en apps. De bijeenkomsten in de Bibliotheek zijn gratis te bezoeken, maar reserveren is noodzakelijk. Reserveren is mogelijk via www.oostachterhoek.nl/digivitaler, of in één van de vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek. Op deze site staat ook het complete programma. Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met het Servicebureau van de Bibliotheek: 088-0062929. Inschrijven voor alle workshops is mogelijk, maar kiezen voor één of enkele is ook een optie.

Digitale gezondheid

Je zorg en gezondheid kun je steeds meer met je computer, tablet of smartphone controleren en regelen. Dat noemen we digitale zorg. Digitale zorg is handig, omdat het je minder tijd kost en je je gegevens altijd bij de hand hebt.

Met de onderstaande workshops van DigiVitaler maak je kennis met digitale zorg en leer je ermee werken.

Workshop Patiëntenportaal

Tijdens de workshop ‘Patiëntenportaal’ kan iedere belangstellende meer te weten komen over de verschillende ‘patiëntenportalen’. Bijna iedereen heeft een huisarts en staat ingeschreven als patiënt bij een huisartsenpraktijk. Steeds meer huisartspraktijken hebben een patiëntenportaal of patiëntenomgeving. Dat is handig voor het online regelen van afspraken, vragen stellen aan de dokter en het aanvragen van recepten. Benieuwd naar wat het is en hoe je daar gebruik van kunt maken? Dat leer je tijdens de workshop.

Workshop Thuisarts

Je kent vast wel momenten waarop je behoefte hebt aan medische informatie over een bepaalde klacht of ziekte. Hoe kan ik mijn klachten zelf aanpakken? Wanneer moet ik naar de huisarts gaan? Soms wil je ná een bezoek aan je huisarts de uitleg en adviezen thuis nog eens rustig nalezen. Of je zoekt gewoon meer informatie over een onderwerp, misschien omdat iemand in je omgeving ziek is geworden. In al die situaties geeft Thuisarts.nl antwoord op jouw vragen.

Workshop Gezondheidsapps

Er zijn duizenden apps die beweren je gezondheid te bevorderen. In de Apple App Store of in de Google Play Store vind je stappentellers, dieet-apps en geestelijke gezondheidsapps. Die kun je op je telefoon of tablet zetten. Maar hoe kies je een goede gezondheidsapp?

Workshop Apotheek.nl

Wanneer je medicijnen haalt bij de apotheek, dan krijg je een bijsluiter met informatie. Je kunt informatie over medicijnen ook zoeken op internet. Maar hoe weet je of die informatie wel klopt? Daarom hebben de apothekers van Nederland de website Apotheek.nl samengesteld. Op Apotheek.nl kun je gemakkelijk de informatie vinden die je zoekt. Apotheek.nl geeft duidelijke en betrouwbare informatie over jouw medicijnen.

