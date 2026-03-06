Bert Visscher viert 65e verjaardag met theaterfeest in Amphion

250 keer bekeken

DOETINCHEM – Cabaretier Bert Visscher staat op vrijdag 13 maart op het podium van het Amphion Theater in Doetinchem met de voorstelling 65, dat zou je niet zeggen. De artiest viert daarmee zijn 65e verjaardag samen met het publiek.

Advertentie

Visscher staat al jaren bekend om zijn energieke cabaretshows, maar voor deze theatertour kiest hij voor een andere opzet. Samen met het Noordpool Strijkkwartet en pianist Reinout Douma brengt hij een avond met muziek, verhalen en herinneringen uit zijn leven.

Tijdens de voorstelling blikt Visscher terug op de afgelopen 65 jaar. Hij zingt favoriete liedjes, vertelt anekdotes en deelt persoonlijke verhalen. Hoewel hij tijdelijk gestopt is met zijn grote soloshows, blijft het volgens de organisatie een feestelijke avond in de bekende stijl van de cabaretier.

De voorstelling is te zien in de grote zaal van Amphion Theater, aan de Hofstraat 159 in Doetinchem. De show begint in de avond en is onderdeel van een tour langs verschillende theaters.

Meer informatie en tickets:

https://www.amphion.nl/theater

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)