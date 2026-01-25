Betoverend muziekavontuur DROOM! (6+) bij Amphion Theater, mét instrumententuin

1 keer bekeken

DOETINCHEM – Kinderen vanaf 6 jaar en hun (groot)ouders beleven op zondag 1 februari een actief muziekavontuur tijdens DROOM!, een interactieve voorstelling van Phion en Percossa in het Amphion Theater. De voorstelling begint om 14.30 uur. Voor en na afloop kunnen bezoekers zelf muziek maken in een speciale instrumententuin in de foyer.

In DROOM! staat samen muziek beleven centraal. Stilzitten is geen optie: zingen, klappen, stampen en bewegen horen er allemaal bij. Vier herkenbare personages – de Dappere, de Bange, de Denker en de Dromer – nemen het publiek mee in een fantasierijke wereld waarin muziek, beweging en spel het verhaal vertellen. Er wordt niet gesproken; alles draait om klank en verbeelding.

Het publiek speelt een actieve rol. Kinderen doen mee, bewegen mee en worden onderdeel van de muziek. De musici stappen uit hun traditionele rol en zoeken direct contact met de zaal. Zo maken jonge bezoekers op een speelse en laagdrempelige manier kennis met het orkest en met instrumenten – en zelfs met hun eigen lichaam als instrument.

Met DROOM! laten Phion en Percossa zien dat muziek veel meer is dan luisteren alleen. Het is ontdekken, proberen en durven dromen. De voorstelling is vrolijk, energiek en geschikt voor het hele gezin.

Praktische informatie

📍 Locatie: Amphion Theater, Hofstraat 159, Doetinchem

🗓 Datum: zondag 1 februari

🕝 Aanvang: 14.30 uur

🎟 Tickets: via https://www.amphion.nl/theater

🎶 Extra: instrumententuin in de foyer (voor en na de voorstelling)

