Betoverende familievoorstelling Droom! in het hart van de Achterhoek

DOETINCHEM – Zingen, klappen, stampen en wegdromen: met de familievoorstelling Droom! komt begin 2026 een bijzonder muzikaal avontuur naar Doetinchem. Daarmee staat de Achterhoek nadrukkelijk op de kaart in een landelijke tour van Orkest Phion en slagwerkgroep Percossa.

De interactieve voorstelling (6+) nodigt kinderen en hun (groot)ouders uit om muziek niet alleen te horen, maar vooral te beleven. In een fantasierijke wereld ontdekken vier herkenbare personages – de Dappere, de Bange, de Denker en de Dromer – samen met het publiek hoe muziek, beweging en spel één verhaal vertellen. Stilzitten is geen optie; meedoen wel.

Muziek met het hele lijf

Wat Droom! bijzonder maakt, is de actieve rol van het publiek. Kinderen zingen mee, bewegen door de zaal en worden onderdeel van de muziek. De musici stappen uit hun traditionele rol en reageren direct op wat er in de zaal gebeurt. Zo ontstaat een speelse, laagdrempelige kennismaking met het orkest en zijn instrumenten.

Extra belevenis in Doetinchem

Speciaal voor de voorstelling in Schouwburg Amphion is er vooraf en na afloop een Instrumententuin in de foyer. Kinderen mogen daar gratis verschillende instrumenten uitproberen, onder begeleiding van professionele muziekdocenten. Van viool tot blaas- en slagwerk: een mooie aanvulling op een cultureel uitje in de Achterhoek.

Droom! is van 30 januari tot en met 22 februari 2026 te zien in diverse theaters in Overijssel en Gelderland.

Doetinchem: zondag 1 februari 2026, 14.30 uur, Schouwburg Amphion

Duur: 55 minuten

Meer informatie en tickets: phion.nl/programma/droom

Speeldata op een rij

30 januari – Deventer Schouwburg (19.00 uur)

31 januari – Apeldoorn, Orpheus (15.00 uur)

1 februari – Doetinchem, Schouwburg Amphion (14.30 uur)

19 februari – Arnhem, Musis (19.00 uur)

20 februari – Nijmegen, De Vereeniging (19.00 uur)

21 februari – Zwolle, De Spiegel (15.30 uur)

22 februari – Enschede, Muziekcentrum (14.30 uur)

