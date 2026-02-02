Bibliotheek Oost-Achterhoek helpt inwoners veiliger online

138 keer bekeken

OOST-ACHTERHOEK – Steeds meer dagelijkse zaken verlopen via internet. Dat biedt gemak, maar brengt ook risico’s met zich mee, zoals phishing, onveilige websites en misbruik van persoonlijke gegevens. Om inwoners te helpen hier bewuster en veiliger mee om te gaan, organiseert de Bibliotheek Oost Achterhoek in februari 2026 diverse activiteiten rond digitale veiligheid.

In verschillende bibliotheken in de Oost-Achterhoek kunnen bezoekers terecht met vragen over online veiligheid en deelnemen aan praktische cursussen en workshops. Daarbij leren zij onder meer hoe zij hun accounts beter kunnen beveiligen, digitale fraude herkennen en bewuste keuzes maken in het gebruik van online platforms. De activiteiten zijn bedoeld voor iedereen die zijn digitale vaardigheden wil versterken.

Wachtwoorden en online bescherming

Tijdens de cursus Baas over je eigen wachtwoorden leren deelnemers hoe zij hun online accounts overzichtelijk en veilig kunnen beheren. Onderwerpen zijn sterke wachtwoorden en het voorkomen van digitale fraude.

Dinsdag 3 en 10 februari, 14.00–15.00 uur – Bibliotheek Winterswijk

Dinsdag 17 en 24 februari, 14.00–15.00 uur – Bibliotheek Eibergen

Daarnaast is er een workshop Goed beschermd tegen phishing en hacking. Een security expert legt uit hoe online criminaliteit werkt en wat je zelf kunt doen om de risico’s te verkleinen.

Vrijdag 13 februari, 19.30–20.30 uur – Bibliotheek Eibergen

Alternatieven voor Big Tech

In de workshop Alternatieven voor Big Tech wordt gekeken naar de invloed van grote techbedrijven op het dagelijks leven. Deelnemers verkennen alternatieven voor bekende platforms en apps.

Dinsdag 17 februari, 13.00–14.00 uur – Bibliotheek Winterswijk

Woensdag 18 februari, 13.00–14.00 uur – Bibliotheek Lichtenvoorde

Politie Informatiepunt

In Bibliotheek Lichtenvoorde opent opnieuw het Politie Informatiepunt (PIP). Bezoekers kunnen hier terecht met vragen over online veiligheid, zoals twijfel over e-mails, apps of websites.

Donderdag 12 februari, 10.00–11.00 uur

Donderdag 26 februari, 10.00–11.00 uur

Deelname aan alle activiteiten is gratis. Voor cursussen en workshops is aanmelden verplicht en het aantal plaatsen is beperkt. Meer informatie en aanmelden kan via https://www.oostachterhoek.nl/activiteiten.

