Bibliotheken Berkelland starten gratis cursussen digitale vaardigheden

BERKELLAND – De bibliotheken in Berkelland starten in maart met een reeks cursussen digitale vaardigheden. Inwoners kunnen gratis leren omgaan met de digitale overheid, een Android-smartphone of een Windows-computer. De lessen vinden plaats in Bibliotheek Eibergen, Bibliotheek Ruurlo, Bibliotheek Neede en Bibliotheek Borculo.

Met het aanbod willen de bibliotheken inwoners helpen die moeite hebben met digitale zaken zoals online afspraken maken bij de gemeente, toeslagen aanvragen of werken met apps. De cursussen zijn praktisch opgezet en sluiten aan bij verschillende niveaus.

Op 5 maart start in Eibergen de tweedelige cursus Digisterker, gericht op het gebruik van overheidswebsites. Diezelfde week beginnen ook lessen voor het werken met een Android-smartphone. Daarnaast zijn er vervolgcursussen Windows 2 en Windows 4 in meerdere kernen binnen de gemeente.

Voor wie liever persoonlijke begeleiding krijgt, zijn er in Ruurlo individuele lessen met een eigen laptop, tablet of smartphone.

Deelname is gratis, ook voor niet-leden van de bibliotheek. Bij enkele cursussen ontvangen deelnemers een proefabonnement van drie maanden. Aanmelden is verplicht vanwege het beperkte aantal plaatsen.

Hieronder een overzicht van waar en wanneer de lessen starten:

📅 Digisterker – omgaan met de digitale overheid

• 5 en 12 maart 2026 | 10.00 – 11.30 uur | Eibergen

📱 Android smartphone (4 lessen)

• Elke donderdag van 5 t/m 26 maart 2026 | 18.30 – 20.00 uur | Eibergen

💻 Windows computer 2 (6 lessen)

• 9 maart 2026 | 11.30 – 13.00 uur | Eibergen

• 10 maart 2026 | 09.45 – 11.15 uur | Ruurlo

• 11 maart 2026 | 09.00 – 10.30 uur | Neede

• 12 maart 2026 | 09.15 – 10.45 uur | Borculo

📲 Laptop, tablet of smartphone (individueel)

• 9 maart 2026 | 13.00 – 14.30 uur | Ruurlo

• 9 maart 2026 | 15.00 – 16.30 uur | Ruurlo

💻 Windows computer 4 (6 lessen)

• 9 maart 2026 | 14.00 – 15.30 uur | Eibergen

• 10 maart 2026 | 11.30 – 13.00 uur | Ruurlo

• 11 maart 2026 | 10.45 – 12.15 uur | Neede

• 12 maart 2026 | 11.00 – 12.30 uur | Borculo

Meer informatie en aanmelden via:

👉 https://www.oostachterhoek.nl/leren/cursussen

