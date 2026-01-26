Biebcollege over menselijkheid in digitale tijden in Winterswijk

57 keer bekeken

WINTERSWIJK – Wat betekent het om mens te zijn in een tijd van AI, algoritmes en Big Tech? Filosoof en schrijver Hans Schnitzler geeft op donderdag 5 februari 2026 om 19.30 uur een Biebcollege in de Bibliotheek Winterswijk. De lezing staat in het teken van menselijkheid in digitale tijden.

In zijn betoog gaat Schnitzler in op de steeds nauwere verwevenheid van mens en machine. Dagelijks vertrouwen we op slimme technologie, maar wat zijn de gevolgen als we menselijke vermogens uitbesteden aan digitale systemen? Hij onderzoekt de invloed van digitalisering op ons mens-zijn en plaatst kritische kanttekeningen bij de macht en rol van Big Tech. In een tijd van chatbots en kunstmatige intelligentie is digitaal bewustzijn volgens hem belangrijker dan ooit.

Schnitzler staat bekend om zijn kritische blik op digitalisering en sociale media. Hij schreef onder meer Kleine filosofie van de digitale onthouding, Digitale detox en het recente essay De mens, de machine & de therapeut. Daarnaast publiceert hij essays en columns in onder meer NRC, Trouw en Follow the Money en is hij regelmatig te gast in de media.

Het Biebcollege maakt deel uit van de reeks Biebcolleges: Democratisch Burgerschap, die Bibliotheek Oost Achterhoek in 2026 organiseert. In totaal zijn er zes colleges, waarin actuele maatschappelijke vraagstukken worden besproken en bezoekers worden uitgenodigd na te denken over hun rol in de democratische samenleving.

Praktische informatie

Wat: Biebcollege Menselijkheid in digitale tijden

Wie: Hans Schnitzler

Wanneer: donderdag 5 februari 2026

Tijd: 19.30 uur

Waar: Bibliotheek Winterswijk

Toegang: gratis, aanmelden verplicht

Aanmelden kan via https://www.oostachterhoek.nl/activiteiten of in de bibliotheekvestigingen.

