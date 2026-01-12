BIEBlab: ‘Heb je een idee, teken het in 3D!’ in Bibliotheek Lichtenvoorde
LICHTENVOORDE – Kinderen uit groep 5 tot en met 8 kunnen op donderdag 22 januari deelnemen aan de creatieve BIEBlab-workshop ‘Heb je een idee, teken het in 3D!’ in de Bibliotheek Lichtenvoorde. De workshop duurt van 15.00 tot 16.30 uur.
Tijdens de middag werken de kinderen met een 3D-printerpen. Daarmee kunnen zij niet alleen op papier tekenen, maar ook in de lucht. Zo ontstaan onder meer ruimteschepen, robots of fantasiedieren die letterlijk vorm krijgen. De workshop is bedoeld om creativiteit te prikkelen en kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met techniek en ontwerpen.
BIEBlab is een terugkerend programma dat plaatsvindt in vijf bibliotheekvestigingen in de regio. In Lichtenvoorde is dat elke tweede en vierde donderdag van de maand. Het programma wordt afwisselend verzorgd door Culturije en de Bibliotheek Oost-Achterhoek.
Deelname kost € 4,50 per kind. Aanmelden kan via de informatiebalie van de bibliotheek of via
👉 https://www.oostachterhoek.nl/bieblab
Meest geliked deze week
- Spellenclub Doetinchem maakt speeldata 2026 bekend 6
- Toeristentreintje Marveld rijdt door winterse straten van Groenlo 3
- All That’s Left of You te zien in Filmhuis Winterswijk 1
- Grote carnavalskledingbeurs in De Mattelier 1
- Rustige feestdagen in Oost Gelre, maar ook ingrijpende incidenten 1
- Petra Ubbels exposeert handwerktechnieken met naald en draad in Natuurpark Kronenkamp 1
Trending deze week
- Spellenclub Doetinchem maakt speeldata 2026 bekend 6
- Toeristentreintje Marveld rijdt door winterse straten van Groenlo 3
- Rustige feestdagen in Oost Gelre, maar ook ingrijpende incidenten 1
- Grote carnavalskledingbeurs in De Mattelier 1
- Petra Ubbels exposeert handwerktechnieken met naald en draad in Natuurpark Kronenkamp 1
- All That’s Left of You te zien in Filmhuis Winterswijk 1