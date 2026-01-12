BIEBlab: ‘Heb je een idee, teken het in 3D!’ in Bibliotheek Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE – Kinderen uit groep 5 tot en met 8 kunnen op donderdag 22 januari deelnemen aan de creatieve BIEBlab-workshop ‘Heb je een idee, teken het in 3D!’ in de Bibliotheek Lichtenvoorde. De workshop duurt van 15.00 tot 16.30 uur.

Tijdens de middag werken de kinderen met een 3D-printerpen. Daarmee kunnen zij niet alleen op papier tekenen, maar ook in de lucht. Zo ontstaan onder meer ruimteschepen, robots of fantasiedieren die letterlijk vorm krijgen. De workshop is bedoeld om creativiteit te prikkelen en kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met techniek en ontwerpen.

BIEBlab is een terugkerend programma dat plaatsvindt in vijf bibliotheekvestigingen in de regio. In Lichtenvoorde is dat elke tweede en vierde donderdag van de maand. Het programma wordt afwisselend verzorgd door Culturije en de Bibliotheek Oost-Achterhoek.

Deelname kost € 4,50 per kind. Aanmelden kan via de informatiebalie van de bibliotheek of via

👉 https://www.oostachterhoek.nl/bieblab

