BIEBlab: ‘Heb je een idee, teken het in 3D!’ in Ruurlo en Borculo

RUURLO / BORCULO – Kinderen uit groep 5 tot en met 8 kunnen in januari meedoen aan de creatieve BIEBlab-workshop ‘Heb je een idee, teken het in 3D!’. De workshop vindt plaats op woensdag 21 januari in Ruurlo en op woensdag 28 januari in Borculo, beide van 15.00 tot 16.30 uur.

Tijdens de workshop werken de deelnemers met een 3D-printerpen. Daarmee kunnen zij niet alleen op papier tekenen, maar ook in de lucht. Zo ontstaan bijvoorbeeld ruimteschepen, robots of fantasiedieren die letterlijk vorm krijgen. Het doel is om creativiteit te stimuleren en kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met techniek en ontwerpen.

BIEBlab is een terugkerend programma dat wordt georganiseerd in vijf bibliotheekvestigingen in de regio. In Ruurlo is dat elke eerste en derde woensdag van de maand. In Winterswijk elke eerste en derde donderdag, in Neede of Borculo elke tweede en vierde woensdag en in Lichtenvoorde elke tweede en vierde donderdag. Het programma wordt afwisselend verzorgd door Culturije en de Bibliotheek Oost-Achterhoek.

Deelname kost € 4,50 per kind. Aanmelden kan via de informatiebalie van de bibliotheek of via:

👉 https://www.oostachterhoek.nl/bieblab

