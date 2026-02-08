BIEBlab: kinderen maken geluidscollage in Bibliotheek Winterswijk

226 keer bekeken

WINTERSWIJK – Kinderen uit groep 5 tot en met 8 kunnen op donderdag 19 februari deelnemen aan de BIEBlab-workshop Maak een geluidscollage in de Bibliotheek Winterswijk. De workshop vindt plaats van 15.00 tot 16.30 uur en laat kinderen op een speelse manier kennismaken met geluid, beeld en digitale creativiteit.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Tijdens de workshop gaan deelnemers eerst op geluidenjacht. In groepjes nemen zij met een camera verschillende geluiden op, waarbij ook aandacht is voor het bijbehorende beeld. Vervolgens worden de fragmenten op de computer bewerkt tot een eigen geluids- en beeldcompositie. Kinderen leren knippen, herhalen, versnellen, vertragen en combineren van fragmenten tot een ritme ontstaat. De middag wordt afgesloten met het gezamenlijk bekijken en beluisteren van de resultaten.

BIEBlab is een creatief programma voor kinderen waarin experimenteren met media en techniek centraal staat. De workshops worden georganiseerd door de Bibliotheek Oost-Achterhoek, afwisselend in samenwerking met Culturije, en vinden plaats in meerdere bibliotheekvestigingen in de regio.

Deelname kost € 4,50. Aanmelden kan via de informatiebalie van de bibliotheek of online via

👉 https://www.oostachterhoek.nl/bieblab

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)