BIEBlab: ‘Maak een geluidscollage’ in Bibliotheek Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE – Kinderen uit groep 5 tot en met 8 kunnen op donderdag 26 februari meedoen aan de creatieve BIEBlab-workshop Maak een geluidscollage in de Bibliotheek Lichtenvoorde. De workshop vindt plaats van 15.00 tot 16.30 uur. Deelname kost € 4,50.

Tijdens de workshop gaan de kinderen op geluidenjacht. In kleine groepjes nemen zij met een filmcamera allerlei geluiden op, waarbij ook wordt gekeken hoe geluid in beeld kan worden gebracht. Daarna worden de opnames op de computer ingelezen en bewerkt tot een eigen beeld- en geluidscompositie. Fragmenten worden geknipt, herhaald en gecombineerd tot ritmes. Ook kunnen geluiden worden versneld, vertraagd of omgekeerd. De workshop wordt afgesloten met het gezamenlijk bekijken en beluisteren van de resultaten.

BIEBlab is een creatief programma waarin kinderen kennismaken met media, techniek en digitale vaardigheden. De workshops worden georganiseerd door Bibliotheek Oost-Achterhoek en Culturije.

BIEBlab vindt plaats in vijf bibliotheekvestigingen in de regio: in Ruurlo (eerste en derde woensdag), Winterswijk (eerste en derde donderdag), Neede of Borculo (tweede en vierde woensdag) en Lichtenvoorde (tweede en vierde donderdag van de maand).

Aanmelden kan via de informatiebalie van de bibliotheek of online via

👉 https://www.oostachterhoek.nl/bieblab

