BIEBlab: maak je eigen digitale strip in Bibliotheek Lichtenvoorde
LICHTENVOORDE – Kinderen uit groep 5 tot en met 8 kunnen op donderdag 8 januari meedoen aan de creatieve workshop ‘Maak jouw eigen digitale stripverhaal’ in de Bibliotheek Lichtenvoorde. De workshop vindt plaats van 15.00 tot 16.30 uur en is onderdeel van het BIEBlab-programma.
Tijdens de workshop gaan kinderen achter de computer aan de slag met een online programma om hun eigen stripverhaal te maken. Ze bedenken zelf het verhaal, kiezen personages en achtergronden en bouwen zo stap voor stap een echte digitale strip. De activiteit is geschikt voor kinderen die houden van tekenen, verhalen verzinnen of strips lezen.
Het doel van BIEBlab is om kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met digitale creativiteit en mediawijsheid. Deelname kost € 4,50. Vanwege het beperkte aantal plaatsen is vooraf aanmelden noodzakelijk.
BIEBlab is een initiatief van Bibliotheek Oost-Achterhoek en wordt georganiseerd in meerdere plaatsen in de regio. In Ruurlo is BIEBlab op de eerste en derde woensdag van de maand, in Winterswijk op de eerste en derde donderdag, in Neede of Borculo op de tweede en vierde woensdag en in Lichtenvoorde op de tweede en vierde donderdag. De workshops worden afwisselend verzorgd door Culturije en de bibliotheek.
Aanmelden kan via de informatiebalie van de bibliotheek of online via
👉 https://www.oostachterhoek.nl/bieblab
