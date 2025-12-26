BIEBlab: maak je eigen digitale strip in Bibliotheek Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE – Kinderen uit groep 5 tot en met 8 kunnen op donderdag 8 januari meedoen aan de creatieve workshop ‘Maak jouw eigen digitale stripverhaal’ in de Bibliotheek Lichtenvoorde. De workshop vindt plaats van 15.00 tot 16.30 uur en is onderdeel van het BIEBlab-programma.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Tijdens de workshop gaan kinderen achter de computer aan de slag met een online programma om hun eigen stripverhaal te maken. Ze bedenken zelf het verhaal, kiezen personages en achtergronden en bouwen zo stap voor stap een echte digitale strip. De activiteit is geschikt voor kinderen die houden van tekenen, verhalen verzinnen of strips lezen.

Het doel van BIEBlab is om kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met digitale creativiteit en mediawijsheid. Deelname kost € 4,50. Vanwege het beperkte aantal plaatsen is vooraf aanmelden noodzakelijk.

BIEBlab is een initiatief van Bibliotheek Oost-Achterhoek en wordt georganiseerd in meerdere plaatsen in de regio. In Ruurlo is BIEBlab op de eerste en derde woensdag van de maand, in Winterswijk op de eerste en derde donderdag, in Neede of Borculo op de tweede en vierde woensdag en in Lichtenvoorde op de tweede en vierde donderdag. De workshops worden afwisselend verzorgd door Culturije en de bibliotheek.

Aanmelden kan via de informatiebalie van de bibliotheek of online via

👉 https://www.oostachterhoek.nl/bieblab

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)