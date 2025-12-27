BIEBlab voor volwassenen: boekenlegger maken met de snijplotter in Bibliotheek Neede

NEEDE – Volwassenen kunnen op vrijdag 9 januari deelnemen aan een nieuwe BIEBlab voor volwassenen in de Bibliotheek Neede. De workshop start om 10.00 uur en staat volledig in het teken van werken met de snijplotter.

Tijdens de bijeenkomst leren deelnemers hoe de snijplotter werkt en gaan zij zelf aan de slag met het maken van een persoonlijke boekenlegger. De snijplotter is een digitaal aangestuurd apparaat dat ontwerpen, teksten en patronen uitsnijdt uit materialen zoals papier en karton. Het apparaat werkt vergelijkbaar met een printer, maar gebruikt een klein mesje in plaats van inkt.

BIEBlab voor volwassenen is bedoeld voor iedereen die wil kennismaken met nieuwe technologieën in een ontspannen setting. Naast de snijplotter wordt er binnen het BIEBlab-programma ook gewerkt met onder andere 3D-printers en virtual reality. De workshops zijn laagdrempelig opgezet; voorkennis is niet nodig.

De activiteit wordt georganiseerd door Bibliotheek Oost-Achterhoek en richt zich op creatief experimenteren en leren door te doen. Deelnemers gaan na afloop naar huis met hun eigen gemaakte creatie.

Deelname kost € 4,50. Aanmelden is verplicht en kan via

👉 https://www.oostachterhoek.nl/bieblabvolwassenen

