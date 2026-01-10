BIEBlab voor volwassenen: boekenlegger maken met snijplotter

WINTERSWIJK – In de Bibliotheek Winterswijk vindt op donderdag 22 januari weer een BIEBlab voor volwassenen plaats. De workshop begint om 10.00 uur en staat in het teken van werken met de snijplotter. Deelnemers maken tijdens de bijeenkomst hun eigen boekenlegger.

Een snijplotter is een apparaat dat, aangestuurd door digitale bestanden, ontwerpen, teksten en patronen uitsnijdt uit materialen zoals papier en karton. Het werkt vergelijkbaar met een printer, maar gebruikt geen inkt: een klein mesje snijdt nauwkeurig het ontwerp uit.

De workshop maakt deel uit van de BIEBlabs voor volwassenen van Bibliotheek Oost-Achterhoek. In deze labs kunnen volwassenen op een laagdrempelige manier kennismaken met nieuwe technologieën, zoals de snijplotter, 3D-printers en virtual reality. Er is geen technische voorkennis nodig.

Deelname kost € 4,50. Aanmelden is verplicht en kan via:

👉 https://www.oostachterhoek.nl/bieblabvolwassenen

Met de BIEBlabs wil de bibliotheek volwassenen stimuleren om te experimenteren met digitale en creatieve technieken en met een zelfgemaakt resultaat naar huis te gaan.

