ACHTERHOEK – In februari 2026 organiseren de bibliotheken in Lichtenvoorde en Winterswijk een nieuw BIEBlab voor volwassenen, waarin deelnemers kennismaken met werken met een borduurmachine. Tijdens de workshops leren bezoekers hoe deze machine automatisch patronen, motieven en teksten op stof borduurt.

Een borduurmachine maakt het mogelijk om snel en nauwkeurig ontwerpen te maken, variërend van eenvoudige letters tot complexe afbeeldingen. Waar handborduren veel tijd en precisie vraagt, biedt de machine ruimte om te experimenteren met moderne technieken en creatieve toepassingen.

Het BIEBlab is bedoeld voor volwassenen die willen ontdekken wat er mogelijk is met nieuwe technologieën. Naast de borduurmachine wordt in andere BIEBlabs ook gewerkt met bijvoorbeeld een plotter of 3D-printer. De workshops zijn laagdrempelig opgezet; voorkennis is niet nodig. Deelnemers gaan actief aan de slag en nemen hun eigen creaties mee naar huis.

In Bibliotheek Lichtenvoorde vindt het BIEBlab plaats op vrijdag 6 februari 2026 om 19.00 uur.

In Bibliotheek Winterswijk staat dezelfde workshop gepland op donderdag 12 februari 2026 om 10.00 uur.



Wat: BIEBlab voor volwassenen – werken met de borduurmachine

Wanneer: Lichtenvoorde: vrijdag 6 februari 2026, 19.00 uur Winterswijk: donderdag 12 februari 2026, 10.00 uur

Waar: Bibliotheek Lichtenvoorde / Bibliotheek Winterswijk

Kosten: €4,50 per persoon

Aanmelden: via https://www.oostachterhoek.nl/bieblabvolwassenen

