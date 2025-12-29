Bijeenkomst voor nabestaanden na zelfdoding in Apeldoorn

APELDOORN – Heeft u een dierbare verloren door zelfdoding? Dan hoeft u daar niet alleen voor te staan. Op zaterdag 10 januari 2026 organiseert de Werkgroep NNZG een lotgenotenbijeenkomst in Apeldoorn voor mensen die een vergelijkbaar verlies hebben meegemaakt.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

NNZG staat voor Nabestaan Na Zelfdoding Gelderland en is opgericht door mensen die zelf een dierbare hebben verloren. De werkgroep biedt een veilige, warme en ongedwongen ontmoetingsplek waar nabestaanden ervaringen kunnen delen, herkenning vinden en steun bij elkaar kunnen ervaren. Er wordt geluisterd, zonder oordeel, door mensen die uit eigen ervaring weten hoe het voelt.

De bijeenkomst vindt plaats in Bolwerk, aan Ravelijn 55. De inloop is vanaf 9.30 uur. Om 10.00 uur wordt de bijeenkomst geopend met een kort welkomstwoord. Daarna is er ruimte om met elkaar te delen wat ieder bezighoudt. De bijeenkomst wordt rond 12.00 uur afgesloten.

Wie twijfelt of deze bijeenkomst passend is, kan vooraf contact opnemen voor overleg. Dat kan met Anja, namens NNZG, via 06-51224124.

Meer informatie over NNZG en haar activiteiten is te vinden op de website: 👉 https://www.nnzg.nl

Deze bijeenkomst is bedoeld voor nabestaanden uit heel Gelderland en daarbuiten die behoefte hebben aan contact met lotgenoten.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)