Blijven Noah en Emma populair? Dit zijn straks de kindernamen van 2025

Op donderdag 8 januari maakt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) bekend welke kindernamen in 2025 het vaakst zijn gegeven. Vorig jaar stonden Noah en Emma nog stevig bovenaan als populairste jongens- en meisjesnaam van Nederland. De vraag is of zij die positie weten vast te houden, of dat er nieuwe namen opduiken aan de top van de lijst.

De jaarlijkse bekendmaking is voor veel (aanstaande) ouders, opa’s en oma’s en naamliefhebbers een vast moment. Niet alleen wordt duidelijk welke namen landelijk populair zijn, ook per provincie wordt inzichtelijk gemaakt welke namen het vaakst zijn gekozen. Daarnaast wordt bekend welke genderneutrale naam in 2025 het meest is gegeven.

Hoe komt de namenlijst tot stand?

De SVB stelt de lijst samen op basis van aanvragen voor kinderbijslag. Die wordt aangevraagd zodra een baby is geboren, waardoor de SVB een vrijwel compleet beeld heeft van alle geboorten in Nederland. Om de privacy te waarborgen, worden alleen namen gepubliceerd die minimaal tien keer zijn gegeven.

De namenlijst geeft daarmee niet alleen een leuk inkijkje in trends, maar laat ook zien hoe naamvoorkeuren door de jaren heen veranderen. Klassiek, modern of juist internationaal: elk jaar vertelt de top 10 weer iets over de tijd waarin we leven.

Eerdere overzichten met de populairste kindernamen van voorgaande jaren zijn te bekijken via de website van de SVB.

