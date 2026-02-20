Boekjes & Babbels voor peuters in de Bibliotheek Oost-Achterhoek

144 keer bekeken

OOST-ACHTERHOEK – In maart en begin april organiseren de vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek opnieuw ‘Boekjes & Babbels’ voor baby’s en peuters van 0 tot 4 jaar. De bijeenkomsten vinden plaats van 4 maart tot en met 3 april 2026 in onder meer Borculo, Lichtenvoorde, Winterswijk, Eibergen, Neede, Groenlo en Ruurlo. Aanmelden is niet nodig.

Tijdens het voorleesuurtje wordt een prentenboek of thema centraal gezet. Voor 2- tot 4-jarigen staat één boek centraal, zoals Boelabas of Te veel troep. In Winterswijk, Eibergen en Neede is er prentenboekenyoga rond Marc’s grote gevaarlijke tanden. Voor 0- tot 4-jarigen zijn er themabijeenkomsten zoals Op het potje, Kriebelbeestjes en Lekker doen!.

Naast voorlezen is er ruimte om andere ouders te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Ook wordt aandacht besteed aan BoekStart en het belang van voorlezen voor taalontwikkeling en fantasie. Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van de bibliotheek.

Alle bijeenkomsten starten om 10.30 uur en duren tot 11.30 uur. Een overzicht van data en locaties is verkrijgbaar in de vestigingen.

Meer informatie:

🔗 https://www.oostachterhoek.nl/boekjesbabbels

