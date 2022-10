BORCULO – Maandag 10 oktober jl. vond de Algemene Ledenvergadering van voetbalvereniging Reünie plaats. Na de opening van de algemene ledenvergadering werd 1 minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan alle dierbaren van v.v. Reünie die het laatste jaar ontvallen zijn.

Agenda

Vervolgens werd in vlot tempo de agenda afgewerkt. Er werd een korte terugblik gedaan op de herinrichting van ons sportpark, waar afgelopen zomer door veel vrijwilligers hard aan is gewerkt. Daarnaast is een mooie groei van het aantal leden zichtbaar en ook het samengaan van de jeugd onder UNO’21 mag succesvol genoemd worden. Financieel staat de vereniging, ondanks de coronapandemie, er ook redelijk goed voor.

Afscheid bestuursleden en nieuwe benoeming

Jeffry Wansink heeft na een periode van 4 jaar aangegeven afscheid te willen nemen als bestuurslid van Reünie. Ook Paul van der Stelt heeft aangegeven te willen stoppen. Zij werden door Jeroen ten Bras bedankt voor hun jarenlange inzet.

Daarmee zijn twee vacatures ontstaan in het bestuur. En we zijn blij om te melden dat we deze hebben kunnen invullen. Tijdens de algemene ledenvergadering is Thijs Bouwhuis benoemd in de functie van voorzitter en is Lynn Lieven benoemd als Algemeen Bestuurslid. Het bestuur van Reünie is daarmee weer op volle sterkte en bestaat uit Thijs Bouwhuis, Birgit Goossens, Roy Emsbroek, Jeroen ten Bras en Lynn Lieven.

Na de rondvraag en afsluiting door de voorzitter werd er nog gezellig nagepraat onder het genot van een drankje.

