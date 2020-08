Aan de slag met de Drumklas

BORCULO – In navolging van het voorgaande jaar Blazersklas gaat Volharding een nieuw project opstarten welke niet alleen gericht is op kinderen van de basisschool maar ook volwassenen die de stap naar de vereniging nog niet durven te nemen, de Drumklas.

De Drumklas is een moderne en motiverende manier van muziekonderwijs waarbij de leerlingen met plezier hun slagwerkinstrument bespelen in de groep. Het model voor de Drumklas is de percussie van de slagwerkgroep en het leerlingenorkest. Daarbij worden deze instrumenten gebruikt:

Djembé

Snaredrum

Grote trom

Bongo’s

Allerlei kleine percussie instrumenten

Tom’s

Alle leerlingen van de Drumklas! beginnen zonder enige voorkennis. Vanaf de eerste les leren ze in groepsverband de instrumenten te bespelen. De Drumklas! word aangenomen voor een periode van 13 weken, van donderdag 10 september tot donderdag 3 december. De laatste les is een optreden van Volharding. Hier kunnen ouders, opa’s en oma’s, vriendjes vriendinnetjes kijken wat er bereikt is.

De Drumklas is mogelijk voor iedereen die graag een slagwerkinstrument wil leren bespelen en samen met andere leerlingen op een leuke maar leerzame manier muziek wil maken. De Drumklas! Is er voor jong en oud.

De kosten voor deze Drumklas bedraagt €50,-. De lessen worden gegeven op donderdagavond van 19.00 uur tot 19.30 uur in het Muziekcentrum Borculo.

Samenvatting

Start Drumklas: donderdag 10 september 2020

Eind Drumklas: donderdag 3 december 2020

Repetitie: wekelijks op donderdag 19.00 uur tot 19.30 uur

Leraar: Jan Kreunen

