‘Alles geet los’

BORCULO – Dat er versoepelingen zijn in het overheidsbeleid, zal niemand zijn ontgaan. Als alles open gaat, betekent dat je ‘los’ mag gaan, maar ergens zoeken we ook naar houvast. Hans Hinkamp uit Lichtenvoorde gaat hier dieper op in tijdens de Meet-Inn die op 13 februari plaatsvindt in Wijkgebouw De Koppel in Borculo.

De Meet-Inn is een maandelijkse ontmoeting van een ieder die zoekt naar wat hen beweegt tussen hemel en aarde. Daarin staat centraal dat er verbinding wordt gezocht met God en er ontmoeting is tussen mensen met een goed gesprek, koffie en een lunch. Het gesprek vindt deze keer in het Achterhoeks plaats en bestaat uit een driegangenmenu, een ‘potdeurmekare’.

Bevrijd zijn

Minister Kuipers bevrijdde ons pas geleden van beperkende maatregelen waardoor we meer mogen en kunnen. Ondernemers blij, en ook de consumenten haalden hun hart op. We krabbelden weer overeind en voelden ons bevrijd. “Maar waarvan zijn we eigenlijk bevrijd? Waartoe zijn we nu meer in staat?” vraagt Hinkamp zich af, die zich op zijn website predikant, streektaal en zoeker noemt.

Lef hebben

De Meet-Inn kiest er bewust voor om er deze keer in de ‘Achterhookse spraoke’ te zijn, ook al is dat in kerkelijke kringen niet standaard. “Wij zijn geen kerk, maar onderdeel van een beweging die zingeving dichterbij de mensen wil brengen. Taal is daarin een belangrijk onderdeel.”

Wat dat betreft laat ook de Meet-Inn tradities los.

Hinkamp: “Loslaten heeft daarnaast iets persoonlijks: wat durf je los te laten en wat moet je los laten wat je dwars zit. Ik ga daar graag over in gesprek in Borculo.”

Praoten, muziek luuster’n en ett’n

De Meet-Inn wordt omlijst door muziek, deze keer zonder live band. “We zoeken muzikanten die ons kunnen versterken. Voor nu hebben we passende muziek om te luisteren en mee te zingen via de beamer.” Ook Hinkamp neemt muziek mee. Na de Meet-Inn wordt er een lunch geserveerd, telkens door iemand anders verzorgt. “Het belooft gezellig, leuk en leerzaam te zijn,” benadrukt de organisatie.

Meet-Inn

13 februari, 11:30 uur (koffie klaar: 11:00 uur)

Wijkgebouw De Koppel

Kon. Julianastraat 37

Borculo

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....