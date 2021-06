Alzheimer Café Berkelland: Veel te vertellen

Deel dit bericht













BORCULO – Alzheimer Café Berkelland organiseert normaal gesproken maandelijks een Alzheimer Café in Borculo. En dit hebben we al veel te lang niet meer kunnen doen. Maar er is heel goed nieuws! Na de zomer, in september, mogen we elkaar weer ontmoeten! En daar verheugen wij ons op. Eindelijk weer een plek om u te ontmoeten, informatie over dementie te kunnen delen en te horen hoe het met u en uw naaste gaat.

En er is meer! We krijgen een andere naam. Alzheimer Café Berkelland wordt Alzheimer Trefpunt Berkelland. Want zo is het eigenlijk hè, we treffen elkaar, praten met elkaar, vertellen over onze ervaringen en geven elkaar weer een beetje moed.

We gaan online!

Heel graag ontmoeten we u al eerder dan in september. En daarmee gaan we iets nieuws samen met u doen. Ons idee is elkaar online te ontmoeten op dinsdagavond 22 juni a.s. Als altijd beginnen we om 19.30 uur. Het lijkt misschien heel moeilijk, online, maar dit is het niet. We hebben een samenwerking gevonden met de Stamtafel die het mogelijk maakt heel laagdrempelig elkaar op deze manier te ontmoeten.

Tijdens deze avond gaan we kort terugkijken op de afgelopen periode, geven we uitleg over de herstart van het Alzheimer Trefpunt Berkelland in september en geven we tips over activiteiten en mogelijkheden voor mensen met dementie en hun naasten èn wat je in de zomermaanden (samen) kunt doen. Dit doen we in samenwerking met Sportfederatie Berkelland. Bent u erbij? Meld u dan aan via s.mijnen@alzheimervrijwilligers.nl. U ontvangt daarna meer informatie.

Tot slot: natuurlijk blijven we nieuws en andere onderwerpen delen op de websites www.alzheimernederland.nl en www.dementie.nl.

We hopen u dinsdagavond 22 juni a.s. online te ontmoeten. Heel graag tot dan. Voor nu wensen de vrijwilligers van het Alzheimer Trefpunt Berkelland u veel kracht en sterkte toe.

Meer informatie op: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland of bel naar Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: 06-13514411