Avond4daagse weer terug in Borculo. 

BORCULO – Ook dit jaar gaat muziekvereniging Volharding de avondwandel4daagse weer organiseren. Dit zal geschieden van 13 t/m 16 juni. Iedere dag kan er een route worden gelopen van 3, 5 km of 10 km, waarbij alle delen van het prachtige Borculo en het daarbij behorende buitengebied worden aangedaan. Er wordt gestart vanaf het Muziekcentrum Borculo aan de Haarloseweg 7.

Op de eerste drie dagen kan er gestart worden tussen 18.00 uur en 18.30 uur voor alle afstanden. Op 16 juni start de 10 km tussen 18.00 uur en 18.30 uur, de 5 km tussen 18.30 uur en 18.45 uur en de 3 km om 19.00 uur voor hun afstand. Dit jaar worden de routes gelopen aan de hand van de routebeschrijving, welke u mee krijgt bij de start.

De laatste dag komen de wandelaars samen in het park van het gemeentehuis, waarbij de wandelaars terugverwacht worden tussen 19.30 en 20.00 uur. Aansluitend zal onder de muzikale begeleiding van muziekvereniging Volharding het laatste stuk gewandeld worden naar het Muziekcentrum Borculo aan de Haarloseweg, waarna de medailles door de deelnemers die daarvoor gekozen hebben, in ontvangst genomen worden.

De kosten bij voorinschrijving met deelname aan alle 4 avonden zijn € 6,50 (zonder medaille €4,00) en voor deelname op 1 dag € 2,50 per persoon.

Voorinschrijving is alleen mogelijk via de website van muziekvereniging Volharding (www.volhardingborculo.nl). We zien U graag van 13 tot en met 16 juni op de startlocatie aan de Haarloseweg 7 om met elkaar te genieten van de uitgezette routes door de mooie natuur en omgeving van Borculo.



