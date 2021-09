Blazers- en Drumklas bij Volharding, samen muziek maken

Deel dit bericht













BORCULO – Muziekvereniging Volharding uit Borculo gaat weer volop aan de slag met jeugdprojecten nu de covid-19 periode flink versoepeld is. ‘We hebben natuurlijk, net als iedereen, een flinke tijd stil gestaan. Dit gaan we gelukkig nu weer oppakken en kijken dan ook uit naar de eerste lessen’.

Drumklas

Wil je graag leren drummen, meld je dan aan voor de Drumklas van muziekvereniging Volharding. In negen weken leer je onder begeleiding van instructeur Jan Kreunen in groepsverband verschillende slaginstrumenten te bespelen zoals de djembé, snaredrum, grote trom, bongo’s, toms en allerlei effectinstrumenten. De Drumklas zal eindigen met een eindoptreden waar je je vrienden en familie mee naartoe mag nemen. Wij zorgen dat je de spullen krijgt die je nodig hebt, je hoeft zelf dus niks mee te nemen. Wat krijgen de deelnemers:

Professionele instructie van Jan Kreunen

Introductie les om kennis te maken

Stokken voor de instrumenten

Lessenaar voor bladmuziek

Bladmuziek om te spelen

Eindconcert voor alle familie en vrienden

De mogelijkheid om het vervolgtraject in te gaan

Na afloop van de Drumklas is er de mogelijkheid om door te gaan. Met de zelfde leerlingen wordt stap 2 in gang gezet en dat is een leerlingenclub. Vanuit dit orkest kan er doorgestroomd worden naar het leerlingenorkest van Volharding en kunnen er muzieklessen gevolgd worden bij het Segno Collectief (Borculo). Lestijden zijn wekelijks van 19.30 uur tot 20.00 uur. Locatie het Muziekcentrum Borculo aan de Haarloseweg 7 te Borculo. De eerste les is op donderdag 28 oktober 2021 en het eindconcert op 30 december 2021. Er zijn geen kosten verbonden aan deze Drumklas.

Blazersklas

Wil je ontdekken of het bespelen van een blaasinstrument en samen muziek maken iets voor jou is? Trompet, saxofoon, trombone, dwarsfluit, klarinet, hobo en allerlei andere blaasinstrumenten staan voor je klaar om ontdekt te worden. In 10 lessen krijg je de basisbeginselen onder de knie en repeteer je voor een eerste optreden waar je vrienden en familie van zullen opkijken. De Blazersklas is voor iedereen die een blaasinstrument wil leren bespelen, samen met anderen. Je kiest aan het begin van het traject 1 instrument en dat mag je ook mee naar huis nemen. Wat krijgen de deelnemers:

Professionele instructie van Ira Wunnekink

Introductie les om instrument uit te zoeken

Instrument in bruikleen

Lessenaar voor bladmuziek

Bladmuziek om te spelen

Eindconcert voor alle familie en vrienden

De mogelijkheid om het vervolgtraject in te gaan

Na afloop van de Blazersklas is er de mogelijkheid om door te gaan. Met de zelfde leerlingen wordt stap 2 in gang gezet en dat is een opstaporkest. Vanuit dit orkest kan er doorgestroomd worden naar het leerlingenorkest van Volharding en kunnen er muzieklessen gevolgd worden bij het Segno Collectief (Borculo). Lestijden zijn wekelijks op vrijdag van 18.30 uur tot 19.15 uur. Locatie het Muziekcentrum Borculo aan de Haarloseweg 7 te Borculo. De eerste les is op vrijdag 22 oktober 2021 – Introductie les en het eindconcert op 30 december 2021. Er zijn geen kosten verbonden aan deze Blazersklas.

Lijkt het jou leuk om samen met je vriendjes/vriendinnetjes muziek te maken, meld je dan snel aan via www.volhardingborculo.nl Tot dan!

