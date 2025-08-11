Borculo herdacht verwoestende stormramp van 1925

BORCULO – Afgelopen zondag was het precies honderd jaar geleden dat Borculo in zeven minuten compleet werd verwoest door een allesvernietigende cycloon. Op 10 augustus 1925 kwamen drie mensen om het leven en raakten ruim tweehonderd inwoners gewond. Zondag stond de stad stil bij deze historische ramp.

De herdenkingsdienst vond plaats in de Joriskerk, die tot de laatste plaats gevuld was. “Het is belangrijk dat we de geschiedenis blijven vertellen,” zei Peter Nieuwenhuis, voorzitter van de Historische Vereniging Borculo. De vereniging had eerder dit jaar onder meer stadswandelingen en een openluchtspel over de ramp georganiseerd.

Tijdens de dienst werd stilgestaan bij de daadkracht van de inwoners en werden parallellen getrokken met hedendaagse rampen wereldwijd. Ook werd een nieuwe zonnewijzer op de kerktoren onthuld door Robert de Muralt, achterkleinzoon van de toenmalige burgemeester. De oorspronkelijke zonnewijzer was tijdens de storm verdwenen; een restant is nog te zien in het Brandweermuseum.

De ramp van 1925 liet een stad in puin achter: 240 huizen werden verwoest en in het centrum bleef nauwelijks iets overeind. De toenmalige burgemeester De Muralt speelde een cruciale rol in de hulpverlening en legde met zijn steuncomité de basis voor het huidige Nationaal Rampenfonds (Giro 555).

De herdenking vormde het startpunt van meerdere activiteiten. Op 29 augustus vindt een symposium plaats over de invloed van klimaatverandering op extreme weersomstandigheden. Die dag opent ook een belevingscabine waarin bezoekers de ramp kunnen ervaren. Daarnaast is er sinds zondag een historische wandelroute beschikbaar via een speciale app, die niet alleen het verhaal van de cycloon vertelt, maar ook ingaat op andere aspecten van Borculo’s geschiedenis.

