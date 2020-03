Borculose Jazz trompettist Gerben Klein Willink met Warm Breeze!

BORCULO – Gerben Klein Willink groeide op in Borculo, waar hij bij Geert Sprick de trompet leerde bespelen.

Het begin van een grote liefde. Dat die liefde diep ging bleek wel, toen hij na zijn studie werktuigbouwkunde, alsnog naar het conservatorium ging. Muziek hoorde in zijn leven en daar heeft hij geen dag spijt van gehad. In Rotterdam studeerde hij bij de afdeling Latin Jazz, een combinatie tussen de Amerikaanse Jazz en de Latijns-Amerikaanse ritmes uit b.v. Brazilië en de Afro-Cubaanse scene. Denk aan dansritmes als de samba, de salsa en de chachacha. Inmiddels treed Gerben al meer dan 10 jaar op met o.a. Caro Emerald, Chef’ Special, Janne Schra, de Young Sinatra’s op festivals, bij North Sea Jazz en Lowlands.

Al van 2000 jaar v.Chr. kennen we de familie van de huidige trompet en Gerben staat in deze 4000 jaar lange traditie op het punt om zijn eigen geluid vast te leggen op CD. Iedereen kent Harmonie orkesten zoals de Borculose Volharding, waar de trompet vaak klinkt met een stevig helder geluid. Gerben zal laten horen dat een trompet kan fluisteren, als een warme zachte stem, als een “Warm Breeze”. Dat het als een ‘zang’ instrument kan worden begeleid door de piano.

Gerben Klein Willink’s solo CD “Warm Breeze” komt in de zomer van 2020 uit.

Deze maand toert hij met Claudia de Breij in theaters in Oost Nederland. Het is een uitgelezen kans om hem van heel dichtbij te kunnen zien en horen spelen in de Weemhof in Borculo waar hij stukken zal laten horen van zijn nieuwe CD. Hij wordt begeleid doorde virtuoze jazzpianist Rein Godefroy.

Zij zullen optreden tussen de beelden van ‘Kunst uit de Kamer’ in de Weemhof.

Het concert is op zondagmiddag 22 maart om 15.00 uur in de Weemhof, Weemhof 5 te Borculo.

Op de website deweemhofborculo.nl vindt u meer informatie en kunt u kaarten reserveren.

Wees er snel bij voor een goede plek!

Zondagmiddag 1 maart heeft Wethouder van Berkelland, mevrouw Marijke van Haaren, het eerste boek van Kunst uit de Kamer in ontvangst genomen. Zij vertelde dat Kunst uit de Kamer een belevenis is, waarbij kunstwerkenen de verhalen erachter samen komen, waardoor het geheel een extra betekenis krijgen.

Het is een bijzondere verzameling kunst uit de woonkamers van de deelnemers, die een brede kijk geeft op de beeldendie in onze woonkamers staan of hangen. Het zijn stuk voor stuk, allemaal werken die door het verhaal een extra betekenislaag krijgen voor de actieve toeschouwer.

Deze belevenis kunt u de hele maand maart ervaren in de Weemhof op maandagmiddag, vrijdagochtend en zondagmiddag.