Bouw een bewegend beestje bij BIEBlab Berkelland

RUURLO / BORCULO – Op woensdag 18 september in Ruurlo en woensdag 25 september in Borculo, om 15.00 uur, kun je in het BIEBlab leren hoe je een bewegend beestje bouwt. Aanmelden kan via de website (www.oostachterhoek.nl/bieblab) of in een van onze bibliotheken. De deelnamekosten bedragen € 2,50. De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert BIEBlab speciaal voor kinderen uit groep 5 tot en met 8.

Bouw een bewegend beestje

In deze workshop maak je kennis met elektriciteit. Wat heb je nodig om een zelfgemaakt object te laten bewegen? Maak je eigen ‘robotbeestje’ dat echt kan bewegen! Een robotbeestje hoort natuurlijk te kunnen bewegen, maar kun jij jouw robotbeestje zo knutselen dat het zelfs over de tafel danst?

Samenwerking tussen Bibliotheek en ‘Culturije’

Twee keer per maand worden er in Ruurlo, Borculo/Eibergen, Winterswijk en Lichtenvoorde activiteiten georganiseerd in het kader van BIEBlab. De ene keer wordt het programma verzorgd door ‘Culturije’, en de andere keer is de Bibliotheek Oost-Achterhoek verantwoordelijk voor de invulling van de dag.

