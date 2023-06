Bruisend festival op zondag 25 juni in Borculo

BORCULO – Een bruisend festival voor jong en oud. De Weerkomm’n Dag in Borculo belooft ook dit jaar een gezellig evenement te worden. Op en rond de Veemarkt kun je op zondag 25 juni tussen 12 en 18 uur ontspannen genieten van muziek. Voor de kids is er een opblaasbanenspektakel.

De Weerkomm’n Dagen zijn populair in Borculo en daarbuiten. De gemoedelijke sfeer zorgt voor een speciale beleving. Liefhebbers hebben er even op moeten wachten, vanwege corona kon het muzikale festijn drie jaar lang geen doorgang vinden. De organisatie heeft er nu voor gekozen de activiteiten te concentreren op één dag: vandaar de naamswijziging in Weerkomm’n Dag. Sommige winkels zijn zondag 25 juni geopend en ook aan de inwendige mens is gedacht.

De Weerkomm’n Dag wordt zoals gebruikelijk georganiseerd door de Stichting Promotie Borculo (SPB). Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. Er is voor iedereen wat te doen met verschillende muziekgroepen en genres. Het opblaasbanenfestival is spectaculair voor de kinderen, ze staan opgesteld van de Veemarkt tot aan het Muraltplein. Dit onderdeel wordt mede mogelijk gemaakt door OVM Onderlinge Verzekeringen.

Op het podium op de Veemarkt komen diverse bandjes met soms een lokaal karakter in actie. Het gaat o.a. om Big Band Berkelland, Schouder aan Schouder, Switch, Decades, Take Some en Sammy and The Samsonites. Op verschillende plekken in het centrum zal The Highland Valley Pipes and Drums uit Borculo spelen. De traditionele pipeband met een rijke historie heeft talloze optredens in binnen- en buitenland op haar naam staan, bijvoorbeeld in Berlijn, Zürich, Antwerpen en München maar ook in het Gelredome en Ahoy Rotterdam.

Take Some is opgericht in december 2017 en bestaat uit allemaal muzikanten die zijn geboren en getogen in Berkelland. Het grootste gedeelte van het repertoire bestaat uit pop en rock covers. Denk hierbij aan muziek van bands als AC/DC, ABBA, Bon Jovi, Guns n’ Roses, Normaal, Foo Fighters, Green Day, Golden Earring en Van Dik Hout. Scheurende gitaren, dikke solo’s en een dijk van een stem maken Take Some een band die écht muziek maakt!

Coverband Decades neemt je mee in de hits van de afgelopen vijf decennia! De vier mannen maken er samen met de adembenemende zangeres altijd een feestje van! Switch is een band met leden uit Borculo, Almen en Enschede, het speelt covers in een eigen jasje. Niet de nummers die je snel zou verwachten. Bekende nummers, maar geen commerciele ‘overkill’.

Schouder aan Schouder uit Ruurlo werd opgericht in 2012, telt momenteel 52 leden en staat onder leiding van de superenthousiaste dirigente Rianne Legebeke. Het koor heeft een zeer gevarieerd repertoire wat lekker in het gehoor ligt: van de jaren 60 tot de hits van heden.

Liefhebbers van bigbandmuziek komen ook aan hun trekken. Big Band Berkelland biedt veel variatie met nummers van jazz, blues, soul en rockmuziek. Een greep uit het repertoire dat men kan verwachten: Deacon Blues, Killing me Softly, For Once in my Life, Always on my Mind en Wonderbag.

