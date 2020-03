BORCULO – Vanaf 2016 wordt in de Achterhoek een paar keer per jaar een café Doodgewoon georganiseerd door het Netwerk Palliatieve Zorg Oost Achterhoek. In 2020 hebben we een bedrag mogen ontvangen van het Coöperatiefonds Rabobank Noord en Oost Achterhoek om de cafés in Lievelde, Borculo en Aalten te realiseren. .

Ieder mens weet dat hij of zij op een dag zal sterven. Maar hoe ga je om met het besef dat je niet meer beter zult worden? Hoe moet je leven als je niet lang meer zult leven?.

Als iemand te horen krijgt dat hij of zij niet meer beter zal worden ontstaat er een wirwar aan gedachten en gevoelens. Enerzijds moeten er veel praktische zaken geregeld worden maar tegelijkertijd is er een emotioneel proces, waarin verdriet vaak de overhand heeft. Het kan lastig zijn het leven los te laten, wanneer het voelt alsof er nog zoveel is om voor te leven.

Onze gastspreekster gaat in op deze levensvragen, zonder een eenduidig antwoord te willen geven.

Gastspreker: Siegrit Jonker, geestelijk verzorger Careaz en Willem, Hart voor Levensvragen, Financiële schenking: Coöperatiefonds Rabobank Noord en Oost Achterhoek.

Wat is een Café Doodgewoon?

Café Doodgewoon is een ontmoetingsplek in Oost Achterhoek waar thema’s over palliatieve zorg besproken worden. Het is een trefpunt voor mensen met een ongeneeslijke ziekte, hun familie, vrienden en andere belangstellenden. Op meerdere plekken in ons land worden deze cafés gehouden. Er zijn altijd ervaren vrijwilligers en hulpverleners aanwezig: geestelijk verzorgers, hospicemedewerkers en VIT- hulp bij mantelzorg.

Wanneer: Donderdag 19 maart 2020

Thema: Over ‘Afscheid nemen van het leven’

Waar: Buitencentrum Kerkemeijer, Ruurloseweg 51, 7271 RS Borculo

Tijd: Inloop vanaf 19.15 uur, het programma begint om 19.30 uur en eindigt rond 21.00

Meer informatie

http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/achterhoek/Patiënten-en-naasten/Café-Doodgewoon

Volgende bijeenkomst

13 oktober 2020 – 14.30-16.00 uur De notaris legt uit.