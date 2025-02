Carolina Dijkhuizen te gast bij Volharding Borculo

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

BORCULO – In het weekend van 17 en 18 mei zal het orkest van Volharding twee grootse concerten neerzetten, met als hoogtepunt de zaterdagavond, wanneer Carolina Dijkhuizen als solist te gast zal zijn. Samen met Vocal Group At Seven uit Ruurlo zal zij het orkest versterken en het concert een bijzondere dimensie geven.

Carolina Dijkhuizen is een veelzijdige zangeres, actrice en presentatrice. Ze werd bekend door haar hoofdrollen in grote musicals zoals Aida, The Lion King, Sister Act, Dreamgirls, The Bodyguard en onlangs als Tanya in de musical Mamma Mia. De afgelopen jaren was Carolina ook te zien in diverse populaire tv-programma’s, zoals De Beste Zangers, Expeditie Robinson en Wie is de Mol.

Normaal gesproken houdt de muziekvereniging in het voorjaar haar traditionele voorjaarsconcert, maar dit jaar wordt er een stap buiten de gebaande paden gezet. Met het thema ‘Filmmuziek’ voor zowel zaterdag als zondag, zal er een groot bioscoopscherm op het podium geplaatst worden. De organisatie is nog druk bezig om het programma verder te vullen met verschillende gasten uit de omgeving. Feit is al wel dat op zaterdagavond Carolina Dijkhuizen en Vocal Group At Seven naar Borculo komen.

Het filmprogramma voor zondagmiddag zal vooral gericht zijn op kinderen tot 12 jaar, maar ook oudere kinderen, ouders, opa’s en oma’s zijn van harte welkom om te komen genieten van de filmmuziek.

Vanaf 1 maart zal meer informatie beschikbaar worden gesteld en gaat de kaartverkoop van start.

