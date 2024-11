Films ‘The Old Oak’ en ‘Past Lives’ te zien in bibliotheek

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

BORCULO / RUURLO – In november vertonen de vrijwilligers van CINEbieb Borculo en Ruurlo twee indrukwekkende films. Op vrijdag 8 november draait de film The Old Oak in Borculo, gevolgd door Past Lives op vrijdag 29 november in Ruurlo. Na afloop van beide vertoningen is er gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten. Reserveren kan via: www.oostachterhoek.nl/cinebieb.

The Old Oak

Op vrijdagavond 8 november om 20.00 uur wordt in Borculo de film The Old Oak vertoond. Sinds de mijnsluitingen heersen er armoede en leegstand in Noord-Engeland, wat de regio een ideale plek maakt om Syrische vluchtelingen op te vangen. Een van hen is Yara, een jonge fotografe die geconfronteerd wordt met de vijandige houding van de lokale bevolking. Toch ontstaat er een bijzondere vriendschap tussen haar en kroegeigenaar TJ. Samen besluiten ze gratis maaltijden te serveren in TJ’s pub The Old Oak, met als motto: “When you eat together, you stick together.” Zoals kenmerkend is voor de films van Ken Loach, raakt hij ook hier de kijker met krachtige sociale thema’s en oog voor detail. Het verhaal biedt een hoopvolle blik op solidariteit en menselijkheid.

Regie: Ken Loach

Cast: Claire Rodgerson, Trevor Fox, Chris McGlade, Col Tait, Jordan Louis, Debbie Honeywood, Laura Lee Daly, Reuben Bainbridge

Past Lives

Op vrijdagavond 29 november om 20.00 uur vertonen de vrijwilligers van CINEbieb Ruurlo de film Past Lives. Dit prachtige romantische drama bestaat uit drie hoofdstukken. Het verhaal begint met de 12-jarige Na Young, die haar jeugdvriend en stille aanbidder Hae Sung vertelt dat ze met haar familie naar Canada zal verhuizen. Twaalf jaar later vinden ze elkaar opnieuw via internet en ontmoeten ze elkaar uiteindelijk in New York, waar Na Young, die zichzelf nu Nora noemt, inmiddels getrouwd is. Dit intieme en ontroerende verhaal over liefde, gemiste kansen en de zoektocht naar identiteit is het sterke regiedebuut van Celine Song, gebaseerd op haar eigen levenservaringen.

Regie: Celine Song

Cast: Greta Lee, Teo Yoo, John Magaro, Moon Seung-ah, Leem Seung-min

Programma en reserveringen

Het volledige filmprogramma is te vinden op www.oostachterhoek.nl/cinebieb. In de deelnemende bibliotheekvestigingen liggen ook boekenleggers met het complete overzicht. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar via de website en kosten €6,00 per film, inclusief een drankje na afloop. Leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek ontvangen €1,00 korting.

