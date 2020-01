Ga aan de ‘slag’ bij Volharding

BORCULO – Muziekvereniging Volharding uit Borculo gaat dit voorjaar van start met een nieuw project genaamd de Drumklas! Altijd al een slagwerkinstrument willen bespelen, of ben je benieuwd hoe het is om slagwerker te zijn bij het leerlingen-, harmonieorkest of slagwerkgroep? Dan is dit iets voor jou! De Drumklas is een moderne en motiverende manier om kennis te maken met de muziekwereld.

De Drumklas start op donderdag 9 april. De lessen zijn wekelijks van 19.00 uur tot 19.45 uur in het Muziekcentrum Borculo. De lessen staan onder leiding van onze eigen slagwerkinstructeur Jan Kreunen. In 13 weken komen alle slagwerkinstrumenten voorbij en word er samen gewerkt aan enkele samenspeel stukken. Op dinsdag 31 juni is de grande finale. Tijdens het jeugdconcert van Volharding zal de Drumklas een optreden alleen geven en een stuk mee spelen met het leerlingenorkest. Een spannende en leuke avond!

De Drumklas is een vrijblijvend project van Volharding om te zien of muziek maken iets voor jou is. Na afloop van het project kun je verder gaan met de lessen bij het Segnocollectief. Volharding heeft het streven een jeugdslagwerkgroep op te richten. Na een jaar les bij de muziekschool kom je hier in en kun je samen met andere slagwerkers aan ‘slag’1. Er is geen leeftijd onder- of bovengrens.

Aanmelden voor de Drumklas kan middels de website www.volhardingborculo.nl. De start van de lessen is op donderdag 9 april om 19.00 uur en zullen wekelijks gegeven worden op die dag. Kosten van dit project zijn €50,00 voor 13 weken vakkundig les.