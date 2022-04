Gosse op de bariton bij Volharding: “een fantastisch instrument!” 

BORCULO – Gosse Terpstra viert zijn jubileum tijdens het voorjaars concert van muziekvereniging Volharding uit Borculo. 60 jaar lid van de KNMO, en inmiddels ook al 48 jaar van Volharding.

Geboren en getogen in Jistrum (Friesland) in 1952. Zijn broer en zus speelde destijds al bij de fanfare in Jistrum genaamd Joost Wiersma, of zoals ze dat zelf schrijven: Muzykforiening Joost Wiersma. “De muziek werd er dus met de paplepel in gegoten grijnst hij”. Het fanfare orkest speelde toen en nu nog steeds in de eerste divisie en behaald vele successen op concoursen. Ook in de tijd dat Gosse daar speelde werden vele prijzen binnengehaald. “We gingen een keer op concours naar Haaksbergen. We hebben toen alle prijzen die er te winnen viel gewonnen”. De vader van Gosse had vroeger een slagerij in Jistrum. Toen de slagerij later is gestopt bleef het pand nog wel in de familie. “Een prachtige klankzaal om daar te oefenen”. In het begin speelde Gosse niet alleen de bariton/euphonium maar ook de bugel. Les kreeg hij in die tijd van Sier de Boer. Vele etudes instuderen en vervolgens op les met trots laten horen hoe hard hij geoefend hard. Waarop de vraag kwam van de leraar “wat vond je er zelf van?” “Prachtig” zei Gosse natuurlijk. Maar vervolgens kwam het antwoord daarop “het rammelde als een zak erwten”. Ja die tijden zijn nu niet meer met les geven, dan was er helemaal niemand aan de muziek begonnen.

In 1974 is Gosse naar Borculo gekomen. “Ja hoe dat gegaan is kan ik allemaal wel vertellen, maar dan zijn we morgen nog bezig” lacht hij. Gosse werkte in Borculo bij Meilink en kwam zo in aanraking met onder andere Rinus Arends en Jopie van Haaften die bij Volharding speelde. “Ga maar eens mee” werd er gezegd en zo ontstond het lidmaatschap bij Volharding. Ook hier werd er mee gedaan aan vele concoursen en werden en vele prijzen gewonnen. De mooiste herinnering, “ja daar vraag je me wat”. Toch blijft er een moment waarbij hij gelijk in de lach schiet. “Het was de opening van het septemberfeest in de tijd dat alle ‘oud(e)’ leden er nog waren. Na de opening in de feesttent werd afgesproken dat ze nog een biertje gingen drinken in het muziekgebouw om vervolgens even naar huis te gaan, om te kleden en weer terug naar de tent. “We hebben die hele tent niet meer gezien, zo gezellig was het aan de bar. Moppen en verhalen vertellen om lachend van de kruk te vallen. We hebben toen als zelfs gezegd we moeten die verhalen op gaan schrijven voor later zo mooi een waardevol dat ze zijn”.

In 1999 is Gosse begonnen bij de Knollentrekkers in Borculo, nu de Borchländermusikanten. Doordat hij een jaar naar Duitsland zou moeten voor het werk kon hij niet meer op de repetities van Volharding komen wat hij natuurlijk erg jammer vond. Hij was in die tijd ook nog voorzitter van de vereniging. De kapel repeteerde op de vrijdagavond, “dus dat kon mooi want ik was van maandag tot vrijdag middag in Duitsland. Dan kon ik in ieder geval mijn embouchure (speelconditie) een beetje bijhouden”. Toen Gosse in 2000 terug kwam in Borculo is hij maar blijven hangen bij de kapel. “Het was daar zo gezellig en ze konden me wel gebruiken, dus ben ik blijven hangen”.

Gosse is ook de drijfveer geweest in de periode dat de muziekschool Triangel stopte en er een oplossing moest komen om vervolg te bieden voor muzikaal onderwijs. Onder andere veel met Johan Lievestro opgetrokken om dit voor elkaar te krijgen. Toen bekend werd dat de Triangel zou stoppen werd er gedacht dat het wel binnen een jaar voor elkaar zou zijn. “Uiteindelijk zijn we 11 jaar bezig geweest om hetgeen neer te zetten”. Maar dat maakt niet uit geeft hij aan, het is gelukt en het loopt nog steeds zo.

Trots is hij op het Muziekcentrum Borculo, wat vanaf de grond af aan is opgebouwd door alle leden en vrijwilligers. “Poeh het heeft me in die tijd zelfs bijna het huwelijk gekost”. Maar het resultaat mag er zeker zijn,. Een prachtig multifunctioneel gebouw waar beide verenigingen wekelijks weer van mogen profiteren. “Een unicum hier in de regio om zo goed voorzien te zijn. Er zijn zelfs momenten dat ik nog drukken ben dan voor mijn pensioen” lacht hij.

Gosse is iemand die graag de feiten wil weten en ook zeker wil weten of dat allemaal wel klopt. Bij aanloop naar het concert was er nog de discussie of het jubileum wel klopte. Maar naar onderzoek van Gosse zelf kwam toch de conclusie dat het inderdaad al 60 jaar geleden is dat is aangesloten bij de KNMO. “Ik heb het thuis allemaal even opgezocht, en kwam zelfs mijn oude diploma’s nog tegen”. Vol trots laat hij zijn diploma’s zien uit 1964. Bijzonder om die oude ‘handgeschreven’ perkamenten diploma’s te zien.

Zaterdag 23 april tijdens het voorjaarsconcert van Volharding zal Gosse worden gehuldigd voor zijn jubileum. Dit jaar neemt de vereniging u mee langs verschillende muzikale grootheden. Denk hierbij aan de succesvolle componist John Williams en aan de legendarische muziek van Toto en Simon & Garfunkel. Naast het leerlingenorkest en het harmonieorkest kunt u uiteraard ook weer luisteren naar onze slagwerkgroep. Helaas afwezig dit jaar is de twirlgroep, zij nemen deze dag deel aan een twirlwedstrijd waar zij weer mooie resultaten hopen te behalen. De vereniging wenst de twirlsters dan ook veel succes en plezier.



Het voorjaarsconcert vindt plaats op zaterdag 23 april om 19:30 uur in Muziekcentrum Volharding Borculo. De zaal is open om 19:00 uur en de toegang is gratis. Na afloop van het concert is er gelegenheid om gezellig na te praten onder het genot van een drankje.

